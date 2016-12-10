10 NOTICIAS

miércoles, 14 de diciembre de 2016
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POR LO MENOS 60 ROSARINOS FUERON ESTAFADOS CON ENTRADAS PARA EL CLÁSICO RIVER-BOCA 60 PERSONAS FUERON ESTAFADAS POR UN FALSO REPRESENTANTE DE UNA FILIAL DE RIVER PLATE EN ROSARIO, QUE MONTÓ UN DEPARTAMENTO EN LA ZONA NORTE Y VENDIÓ PASAJES EN MICRO Y ENTRADAS PARA EL CLÁSICO QUE SE DISPUTÓ EL DOMINGO PASADO, EN EL MONUMENTAL DE NÚÑEZ. LUEGO DE COBRARLES 2 MIL PESOS POR CADA PASAJERO, DESAPARECIÓ SIN DEJAR RASTROS, PROVOCANDO LA BRONCA E INDIGNACIÓN DEL GRUPO DE SIMPATIZANTES MILLONARIOS ROSARINOS QUE FUE ENGAÑADO. SEGÚN ESTIMAN, PODRÍAN APARECER MÁS DAMNIFICADOS PORQUE TAMBIÉN HABRÍA VENDIDOS PASAJES Y ENTRADAS PARA EL DUELO DEL PRÓXIMOS JUEVES, POR LA FINAL DE LA COPA ARGENTINA, QUE SE JUGARÁ EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CON ESTE ESCENARIO, CALCULAN QUE SE PODRÍA HABER LLEVADO ALREDEDOR DE 300 MIL PESOS. LOS PERJUDICADOS POR ESTA MANIOBRA, SE DEJARON LLEVAR POR EL MODO DE OPERACIÓN QUE ESTABLECIÓ ESTE DELINCUENTE A TRAVÉS DE UNA PÁGINA EN FACEBOOK Y UNA AMPLIA FOLLETERÍA QUE PROMOCIONABA ESTE SERVICIO A TRAVÉS DE LA «AGRUPACIÓN ROSARIO DE RIVER» Y LO DEFINÍA COMO «EL PARTIDO DEL AÑO». VALERIA DEL MAR EN LLAMAS DIEZ DOTACIONES DE BOMBEROS, DOS AVIONES HIDRANTES Y MUCHOS VECINOS QUE COLABORARON LOGRARON DESPUÉS DE SEIS HORAS DE INTENSO COMBATE CONTROLAR EL FUEGO QUE SE DESATÓ EL LUNES AL MEDIODÍA EN LOS BOSQUES DE VALERIA DEL MAR, EN EL MUNICIPIO DE PINAMAR. CERCA DE CINCUENTA HECTÁ- REAS DE LA RESERVA FUERON ARRASADA POR LAS LLAMAS QUE LLEGARON A METROS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO DE GNC QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA RUTA , Y AMENAZARON ZONAS RESIDENCIALES DONDE HUBO VECINOS EVACUADOS. EL SECRETARIO DE SEGURIDAD DE PINAMAR, MATÍAS YEANNES, AFIRMÓ QUE EL INCENDIO ES «EL MÁS GRANDE DE LA HISTORIA DE PINAMAR». SE CORTÓ LA RUTA ENTRE LOS KILÓMETROS 393 Y 406, DONDE SE ENCONTRABA EL FOCO MÁS GRANDE DEL INCENDIO, EN EL QUE TRABAJARON BOMBEROS DE VILLA GESELL, PINAMAR Y GENERAL MADARIAGA; MIENTRAS PERSONAL DE DEFENSA CIVIL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SE TRASLADA A LA ZONA PARA AYUDAR EN LAS TAREAS DE EXTINCIÓN DEL INCENDIO.EL SECRETARIO DE SALUD DE PINAMAR, JORGE BENÍTEZ, DIJO QUE NO HABÍA HERIDOS GRAVES, Y QUE SE DIO ATENCIÓN A »DOS BOMBEROS CON PRINCIPIO DE ASFIXIA QUE FUERON ESTABILIZADOS». OTRO INCENDIO EN BALCARCE EN LA LOCALIDAD BONAERENSE DE BALCARCE, OCHO DOTACIONES DE BOMBEROS TRABAJARON DESDE EL DOMINGO PARA CONTENER UN INCENDIO QUE COMENZÓ HACE VARIOS DÍAS, Y YA AFECTÓ 1300 HECTÁREAS DE CAMPO. LOS FUERTES VIENTOS DIFICULTARON LAS TAREAS PARA EVITAR QUE EL FUEGO ALCANCE LA ZONA DE CULTIVOS DE TRIGO Y CEBADA. «CON RÁFAGAS DE VIENTO DE HASTA 100 KILÓMETROS POR HORA, LO QUE HACE EL TRABAJO AÚN MÁS DIFÍCIL», DIJO FERNANDO ALESSIO, JEFE DE BOMBEROS DE BALCARCE. «EL INCENDIO TIENE UNA VORACIDAD BASTANTE GRANDE, PERO ESTAMOS TRABAJANDO CON DOTACIONES DE BOMBEROS DE MAR DEL PLATA PARA CONTROLARLO», ASEGURÓ EL JEFE DE BOMBEROS. MENDOZA: UNA MUJER DE 45 AÑOS FUE A BUSCAR TRABAJO Y DESAPARECIÓ LA JUSTICIA MENDOCINA BUSCA A UNA MUJER DE 45 AÑOS QUE FUE VISTA POR ÚLTIMA VEZ EL MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE EN LA VILLA CORDILLERANA DE POTRERILLOS, UBICADA A UNOS 75 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CAPITAL PROVINCIAL. LA MUJER IDENTIFICADA COMO VIVIANA LUNA, QUE VIVE EN ESA ZONA DEL DEPARTAMENTO DE LUJÁN DE CUYO, FUE VISTA POR ÚLTIMA VEZ AL ASISTIR A UNA ENTREVISTA DE TRABAJO EN UN COMPLEJO DE CABAÑAS. LUEGO TENÍA PREVISTO REUNIRSE CON UNA AMIGA EN LA ZONA DE PIEDRAS BLANCAS, A UNOS POCOS KILÓMETROS DE LAS CABAÑAS, PERO NUNCA LLEGÓ AL ENCUENTRO. LA INVESTIGACIÓN POR EL PARADERO DE LA MUJER LA LLEVA ADELANTE LA FISCAL CLAUDIA RÍOS Y SE REALIZAN OPERATIVOS DE RASTRILLAJE EN LA ZONA. LA UNLP OTORGÓ UN HONORIS CAUSA A JULIO LÓPEZ POR SU «VALENTÍA Y ENTEREZA» EL DOCTORADO HONORÍFICO LE FUE CONCECIDO POR SU «VALENTÍA Y ENTEREZA» COMO TESTIGO VÍCTIMA DE LA ÚLTIMA DICTADURA CÍVICO-MILITAR. COMO SE RECORDARÁ, LÓPEZ DESAPARECIÓ POR SEGUNDA VEZ TRAS DECLARAR ANTE LA JUSTICIA CONTRA EL REPRESOR MIGUEL ETCHECOLATZ. RUBÉN LÓPEZ, HIJO DEL DESAPARECIDO, AGRADECIÓ EL RECONOCIMIENTO Y SOSTUVO QUE «ESTE DOCTORADO QUE LE ENTREGA HOY LA UNIVERSIDAD A MI VIEJO SE LO DIO LA CALLE Y SU CONVICCIÓN DE TESTIFICAR Y CONTAR LO QUE VIO Y LO QUE SUFRIÓ, SU COMPROMISO CON SUS COMPAÑEROS DE MILITANCIA» Y CAUTIVERIO. POR SU PARTE, EL PRESIDENTE DE LA UNLP, RAÚL PERDOMO, DIJO QUE LA DISTINCIÓN OTORGADA IMPLICA «UNA REPARACIÓN» Y RECORDÓ A LÓPEZ COMO «UN LUCHADOR QUE SUFRIÓ DE MANERA ATROZ LA DICTADURA » A PESAR DE LO CUAL «CON VALENTÍA Y ENTEREZA» REVIVIÓ EL SUFRIMIENTO Y FUE «ACTOR FUNDAMENTAL» EN EL JUICIO QUE CONDENÓ A PRISIÓN «A UNO DE LOS MÁS GRANDES RESPONSABLES DEL GENOCIDIO EN LA PLATA». PARO DE BANCARIOS PARA HOY Y EL JUEVES HOY MIÉCOLES 14 PARALIZAN LAS TAREAS LOS TRABAJADORES DE LOS BANCOS EXTRANJEROS Y, AL DÍA SIGUIENTE, SE SUMARAN A LA HUELGA LOS BANCARIOS DEL TODAS LA ENTIDADES FINANCIERAS, AGREGÓ EL DIRIGENTE GREMIAL. EL MIÉRCOLES PASADO, DIRIGENTES DE LA BANCARIA SE REUNIERON CON LOS DE LA ABA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO PARA AVANZAR EN EL PAGO DE UN BONO DE FIN DE AÑO. A CRITERIO DE SERGIO PALAZZO, SECRETARIO GENERAL DE LOS BANCARIOS, ABA OFRECIÓ UNA PROPUESTA «INSUFICIENTE » QUE SOLO CONTEMPLABA EL OTORGAMIENTO DEL BONO DE FIN DE AÑO, PERO NO INCLUYE EL RESTO DEL PREACUERDO PARITARIO 2017 CONSENSUADO CON LAS OTRAS DOS CÁMARAS (ADEBA Y ABAPPRA) QUE REPRESENTAN AL 80 POR CIENTO DEL SECTOR. EN TANTO, ABA DIJO, EN UN COMUNICADO, QUE OFRECIÓ ADEMÁS DEL BONO, TAMBIÉN RECONOCER A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2017 UN INCREMENTO DEL 4% DEL SALARIO MÍNIMO INICIAL (ELEVÁNDOLO A $ 20.416,16), SIENDO DICHO PORCENTAJE APLICABLE A TODOS LOS TRABAJADORES. ESTADOS UNIDOS DESCLASIFICÓ ARCHIVOS DE LA CIA SOBRE LA DICTADURA LA CASA BLANCA ANUNCIÓ ESTE LUNES LA DESCLASIFICACIÓN DE UN PAQUETE DE MÁS DE 500 DOCUMENTOS DE INTELIGENCIA RELATIVOS A LA REPRESIÓN POLÍTICA EN ARGENTINA EN LAS DÉCADAS DE 1970 Y 1980, Y PLANES ELABORADOS EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN CÓNDOR. EL PASO REPRESENTA «UN ESFUERZO HISTÓRICO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN BUSCAR, IDENTIFICAR, REVISAR Y PROPORCIONAR DOCUMENTOS QUE ARROJEN LUZ SOBRE LOS ABUSOS A LOS DERECHOS HUMANOS EN ARGENTINA ENTRE 1975 Y 1984», EXPRESÓ LA CASA BLANCA EN UNA NOTA. ENTRE LOS DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS ESTE LUNES SE INCLUYE UN REPORTE DE LA CIA SOBRE PLANES DEL GOBIERNO ARGENTINO, COMO PARTE DE LA OPERACIÓN CÓNDOR, DE ENVIAR AGENTES A PARÍS Y LONDRES PARA «LIQUIDAR LÍDERES TERRORISTAS» Y HASTA ACTIVISTAS LIGADOS A LA ORGANIZACIÓN DE DERECHOS HUMANOS AMNISTÍA INTERNACIONAL. «LA MISIÓN BÁSICA DE LOS EQUIPOS DE CÓNDOR A SER ENVIADOS AL EXTERIOR », AFIRMA EL DOCUMENTO, ERA «LIQUIDAR LÍDERES TERRORISTAS DE ALTO NIVEL. NO TERRORISTAS TAMBIÉN SON APARENTEMENTE CANDIDATOS PARA ASESINATO». EN OTRO DE LOS DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS, LA OFICINA DE LA CIA EN EL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO REPORTÓ QUE »SEIS NACIONES» SUDAMERICANAS QUE PARTICIPABAN DE LA OPERACIÓN CÓNDOR SE HABÍAN PUESTO DE ACUERDO PARA «LA LIQUIDACIÓN DE LATINOAMERICANOS QUE VIVEN EN FRANCIA». CHILE INVESTIGA A LA VIUDA DE PINOCHET SEGÚN LAS MEMORIAS DEL PROPIO AUGUSTO PINOCHET –FALLECIDO HACE UNA DÉCADA–, FUE SU MUJER, LUCIA HIRIART, QUIEN LO AZUZÓ PARA PERPETRAR EL GOLPE DE ESTADO CONTRA EL GOBIERNO DE SALVADOR ALLENDE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973. CONOCEDORES DE LA HISTORIA Y CERCANOS AL OTRORA MATRIMONIO MÁS PODEROSO DE CHILE COINCIDEN EN LA FUERTE INFLUENCIA QUE LA NONAGENARIA MUJER TUVO SOBRE EL DICTADOR MÁS DESPIADADO DE ESTA PARTE DEL MUNDO Y QUE MUCHAS VECES INCLUSO LO RIDICULIZÓ EN PÚBLICO. LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, EL PISOTEO A LA HISTORIA REPUBLICANA DEL PAÍS, INCLUSO LAS INFIDELIDADES ATRIBUIDAS A SU MARIDO, NUNCA IMPORTARON MÁS QUE VESTIR CARÍSIMAS ROPAS TRAÍDAS DE EUROPA O CONFECCIONADAS POR SOFISTICADOS TALLERES DE MODA, OSTENTAR DEL PODER QUE LA JUNTA MILITAR LES OTORGABA Y POSAR, SIEMPRE, CON UNA SONRISA DE OREJA A OREJA EN CUANTO FOTO LE SACABAN EN SU CALIDAD DE DIRECTORA DE CEMA CHILE, FUNDACIÓN DE APOYO A LOS CENTROS DE MADRES Y QUE LUCÍA HIRIART DIRIGIÓ Y UTILIZÓ -CON GRAN HABILIDAD- DESDE 1973 HASTA AGOSTO PASADO. SEGÚN LA PERIODISTA ALEJANDRA MATUS Y QUE HA SEGUIDO EL CASO POR AÑOS, CEMA CHILE «SE TRANSFORMÓ EN SU EJÉRCITO FEMENINO PROPIO Y SU PRINCIPAL HERRAMIENTA PARA DARLE AL GOBIERNO DE SU MARIDO UN SUPUESTO CARÁCTER DE INTEGRISMO MORAL». POCO ANTES DE LA LLEGADA DE LA DEMOCRACIA, EN 1990, EL RÉGIMEN CAMBIÓ LOS ESTATUTOS PARA QUE CEMA QUEDARA EN MANOS DE LA ESPOSA DEL COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO, EL CARGO QUE ASUMIÓ PINOCHET TRAS ABANDONAR LA MONEDA. EN 1996 SE PRODUJO UNA NUEVA TRANSFORMACIÓN DE LA NORMATIVA: CEMA QUEDÓ EN MANOS DE HIRIART AUNQUE SU MARIDO DEJARA EL EJÉRCITO, LO QUE FINALMENTE SUCEDIÓ EN 1998. LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DEL CASO RIGGS CALCULÓ EN 8100 MILLONES DE DÓLARES EL PERJUICIO IMPOSITIVO DE LAS MANIOBRAS FINANCIERAS DE PINOCHET PARA OCULTAR SU FORTUNA, FIJÁNDOSE EN 1395 MILLONES DE DÓLARES LO ADEUDADO ENTRE 1999 Y 2005. LA QUERELLA DEL SII ESTÁ DIRIGIDA CONTRA ÉL, SU ESPOSA Y SU HIJO MARCO ANTONIO POR DECLARACIONES DE IMPUESTOS INCOMPLETAS. TODOS FUERON PROCESADOS, PERO LUEGO SOBRESEÍDOS. VENEZUELA: CIERRA LA FRONTERA CON COLOMBIA POR 72 HORAS EL PRESIDENTE DE VENEZUELA, NICOLÁS MADURO, ANUNCIÓ ESTE LUNES EL CIERRE DE LA FRONTERA CON COLOMBIA POR 72 HORAS PARA SEGUIR ACTUANDO CONTRA LAS MAFIAS QUE EXTRAEN LOS BILLETES DEL PAÍS. EL JEFE DE ESTADO VENEZOLANO EXPLICÓ QUE EN LA FRONTERA CON COLOMBIA LA AUTORIDAD CAMBIARIA NO ES EL BANCO DE LA REPÚBLICA COLOMBIANA, SINO QUE «LAS CASAS DE CAMBIO ESTÁN EN MANOS DE MAFIAS, VINCULADAS A LA ULTRADERECHA ANTI-VENEZOLANA Y ELLOS HAN ESTABLECIDO UNA MANIPULACIÓN POLÍTICOIDEOLÓGICA PARA FIJARNOS LO QUE LLAMAN EL DÓLAR CÚCUTA, Y A PARTIR DE ALLÍ HAN CREADO UNA CENTRÍFUGA PARA EXTRAER EL BILLETE DE CIEN BOLÍVARES». LA CANCILLERÍA VENEZOLANA EXPRESÓ EN UN COMUNICADO A LA REPÚBLICA DE COLOMBIA «SU PROFUNDA PREOCUPACIÓN » POR LAS ACCIONES DESDE ESA NACIÓN REALIZADAS POR «SUJETOS CRIMINALES CONTRA LA MONEDA Y LA ECONOMÍA VENEZOLANA, MEDIANTE LA EXTRACCIÓN EXTRAORDINARIA DE BILLETES DE MONEDA NACIONAL». EL COMUNICADO SOLICITA AL GOBIERNO COLOMBIANO «DEROGAR LOS ARTÍCULOS DE LA RESOLUCIÓN Nº8 DE SU LEGISLACIÓN, QUE FOMENTAN LA DISPARIDAD CAMBIARIA Y PERTURBAN LA ECONOMÍA VENEZOLANA,A TRAVÉS DE LA DOBLE REGULACIÓN SOBRE EL INTERCAMBIO DE MONEDAS, UNA OFICIAL ESTABLECIDA POR EL BANCO CENTRAL DE COLOMBIA Y OTRA SÓLO PARA LAS FRONTERAS SIN PATRONES NI CONTROLES DEFINIDOS». EL MANDATARIO VENEZOLANO INSTÓ A PROMOVER LAS TRANSACCIONES BANCARIAS ELECTRÓNICAS PARA ENFRENTAR EL ATAQUE A LA ECONOMÍA VENEZOLANA MEDIANTE LA EXTRACCIÓN DE LOS BILLETES. SANTOS ADMITE INUTILIDAD DE PLEBISCITO POR LA PAZ EN COLOMBIA «APRENDÍ LA LECCIÓN: NO DEBES SOMETER A UN REFERENDO» ALGO QUE NO NECESITA SER SOMETIDO, DIJO EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, JUAN MANUEL SANTOS, ESTE LUNES EN EL PARLAMENTO DE SUECIA AL REFERIRSE AL PLEBISCITO CONVOCADO EL PASADO MES DE OCTUBRE. EL MANDATARIO SURAMERICANO ASEGURÓ QUE HABÍA SIDO «INCOMPETENTE» EN EXPLICAR EL PRIMER ACUERDO DE PAZ CON LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA - EJÉRCITO DEL PUEBLO (FARC- EP) Y AGREGÓ QUE LA FALTA DE EXPLICACIÓN FUE LO QUE GENERÓ LA «CAMPAÑA DE DESINFORMACIÓN». FRENTE A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EXTERIORES DEL PARLAMENTO, SANTOS ASEGURÓ QUE SINTIÓ «CONMOCIÓN» CUANDO EL PRIMER ACUERDO DE PAZ FUE RECHAZADO POR LA MITAD DE LOS COLOMBIANOS EL PASADO PRIMERO DE OCTUBRE. »EL NO FUE UNA BENDICIÓN DISFRAZADA» AL PERMITIR UN DIÁLOGO CON LAS FUERZAS OPOSITORAS AL PROCESO DE PAZ, DIJO EL PRESIDENTE COLOMBIANO Y AÑADIÓ QUE LA TENSIÓN POSPLEBISCITO HIZO REACCIONAR A LOS COLOMBIANOS, SOBRE TODO A LOS JÓVENES, ANTE LA NECESIDAD DE PONERLE UN PUNTO FINAL AL CONFLICTO ARMADO.