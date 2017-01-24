CON UN LINDO PANORAMA EMPEZO EL MAXIMO FESTIVAL DEL FOLCLORE COSQUIN 2017

Por: Walter AMADIOCON UNA GRAN PRESENTACION EL DIA SABADO CONFERENCIA DE PRENSA DEL
INTENDENTE GAGRIEL MUSO Y EL SECRETARIO DE MEDIOS Y COMUNICACION LOMBARDI DANDO TODAS SUS EXPECTATIVAS DEL AÑO EN DONDE LOS FESTIVALES DEL PAIS EN DISTINTAS CIUDADES SON TRASMITIDOS POR LA TELEVISION PUBLICA.
Y OBVIO EL INTENDENTE EXPLICANDO LOS GRANDES CAMBIOS PRODUCIDOS DE ESTA GESTION COMO LOS PRE COSQUI, NUEVOS VALORES RESPETO POR LOS HORARIOS
LA SUMA YA DE LOS CONSAGRADOS CON LOS NUEVOS, EL EMPUJE DE LA DOS PEÑAS OFICIALES QUE CON LA ENTRADA DEL ESCENARIO MAYOR TIENE TAMBIEN SU ENTRADA PARA ESTAS.
NUEVOS PATIOS DE BAILES FOLCLORICOS CON DELEGACIONES DE TODAS LAS CIUDADES DEL PAIS. Y MUCHO MAS QUE SE VERA EN ESTAS 9 LUNAS.
PERO LA NOCHE COMENZO CON LAS PALABRAS DEL PARROCO COSCOINO, EL HIMNO DE COSQUIN MUY BIEN INTERPRETADO EL HIMNO NACIONAL Y EL BALET CARMIN EN UNA GRAN PRESENTACION DE LAS MEJORES DE LOS ULTIMOS TIEMPOS.
LA HORA DE LOS MUSICOS LOS DESTACADOS DINO SALUZZI EXELENTE INTERPRETACION, LOS AMIGOS DEL CHANGO EN ASCENSO, GRAN ACTUACION DE JOSE LUIS AGUIRRE HACIENDO JUNTO A HORACIO BANEGAS Y RALY BARRIONUEVO LA DEFENSA DE LA TALA DE LO MONTES QUE TANTO AFECTAN A NUESTOS HERMANOS ARGENTINOS.
LUCIANA JURY EXELENTE VOZ FEMENINA UNA NOCHE PARA RECORDAR PARA SIEMPRE. LA GENTE CUMPLIO UN 80 % SE CUBRIO EL ATAHUALPA PERO VALIO LA PENA Y CON EL CIERRE INCREIBLE DE RALY BARRIONUEVO QUE LO VAMOS A TENER EN NUESTRA CIUDAD A NO PERDERSELO SE LO RECOMIENDO ESTO SIGUE A TODO FOLCLORE Y LA GENTE QUE NO PARA DE IR Y VENIR POR LAS PEÑAS COSCOINAS.
SI EL FESTIVAL CON UNA BUENA PARECENCIA JUNTO A LOS HISTORICOS,
LOS 4 DE CÓRDOBA, POR SIEMPRE TUCU, LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS, CESAR ISELLA CON SUS 60 AÑOS CON LA MÚSICA, RUBEN PATAGONIA Y TOMAS LIPAN, Y UN GRAN HOMENAJE DE UN EXCELENTE MÚSICO CARLOS MENDEZ A ALFREDO ZITARROSA, Y MUCHOS RECORDANDO A HORACIO GUARANY.
NOSTALGIA DE LOS TEMAS CLÁSICOS QUE HICIERON GRANDE EL FOLCLORE, Y DE ENTRADA EL EXIMIO VIOLINISTA ALGUNA VEZ CONSAGRACIÓN DE COSQUIN NESTOR GARNICA, Y TODO SIGUE CON SERGIO GALLEGUILO EL LUNES Y EL MARTES ABEL PINTOS COMO LA MÁXIMA ATRACCIÓN.