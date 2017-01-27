FRANCO MASSIGNANI LA ROMPIO EN COSQUIN

Por: Walter AMADIO
Y SI UNO SIEMPRE IBA A ESPERAR QUE DE MUY CHIQUITO Y ANDANDO DE PEÑAS EN PEÑAS JUNTO A SU FAMILIA QUE LO ACOMPAÑO POR MUCHOS AÑOS POR ESTE DIFÍCIL CAMINO DE LA MUSICA ESTUVO CON SU EXIMIO VIOLÍN EN EL CIERRE DE LA CUARTA LUNA DEL ESCENARIO MAYOR ATAHUALPA YUPANQUI JUNTO A UN GRAN MÚSICO FABRICIO RODRIGUEZ.
YA QUEDO ATRÁS ESOS VIAJES INTERMINABLES EN BUSCA DE SU LUGAR PREPONDERANTE Y LO TENEMOS NOSOTROS DE NUESTRA TIERRA Y ME SIENTO ORGULLOSO PORQUE FUI EN PARTE TESTIGO DE ESA LUCHA DE ESTE MÚSICO QUE EN BASE DE ESTUDIOS Y SACRIFICIOS SE CONSAGRO COMO DE LOS MEJORES. EL PUBLICO DELIRO CON SU VIOLÍN Y ASI LO SENTIMOS NOSOTROS FELICITACIONES FRANCO, MERECEDOR DE TODOS LOS APLAUSOS.
Y SIGUIÓ COSQUIN CON SOLEDAD UN HOMENAJE A HORACIO GUARANY MUY AMIGO DE LA SOLE.
EL CHAQUEÑO PALAVECINO EN UN CIERRE EXCEPCIONAL DONDE DELIRABA LA GENTE SU PUBLICO. LUCIANO PEREYRA CON SU MAGIA SE HIZO PRESENTE-
Y ESTA NOCHE DE SABADO EL CHANGO SPACIUK, DUO COPLANACU Y UN GRAN MÚSICO PARA EL CIERRE BRUNO ARIAS.
Y EL DOMINGO EMOCIONES CON HISTPORIA VICTOR HEREDIA UN GRANDE DE LA CANCIÓN LOS NOCHEROS FESTEJANDO 30 AÑOS CON SU MUSICA Y EL CIERRE DE UN CONOCIDO NUESTRO PETECO CARABAJAL SIENDO EL FINAL DEL 57 FESTIVAL NACIONAL DE FOLCLORE COSQUIN CANTA AL PAIS.