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sábado, 21 de enero de 2017

HOY COMIENZA EL FESTIVAL MÁXIMO DE LA CANCIÓN POPULAR



Por: Walter AMADIO

SI TODO ESTA DADO PARA QUE EL ESCENARIO ATAHUALPA YUPANQUI PRENDA LAS LUCES Y PUBLICO MÚSICOS COMIENZAN ESA COMUNIÓN DE TODOS LOS AÑOS EN LA MECA DEL CANTAR FOLCLÓRICO ARGENTINO.
DESE UNA VUELTA Y VEA A LOS MEJORES ARTISTAS FOLCLÓRICOS DEL PAÍS
DIARIO ESTRELLA ESTARÁ EN EL FESTIVAL COMO TODOS LOS AÑOS.  
EN SU  57º EDICION DESDE EL 21 AL 29 Y ESTA SERA LA GRILLA DE ESTE AÑO.

PRIMERA LUNA SABADO 24                                                  

APERTURA PARA BAILAR

· DINO SALUZZI
· ORELLANA LUCCA CONSAGRACION COSQUIN 2016
· LOS AMIGOS DEL GHANGO
· RALLY BARRIONUEVO
· JOSE LUIS AGUIRRE
· BALLET NACIONAL
· HORACIO BANEGAS
· LUCIANA JURY
· GANADOR PRE COSQUIN
· PUNTALES DE PROVINCIA                        ENTRADAS DE 160 A 320  PESOS

SEGUNDA LUNA- DOMINGO 22

NOCHE DE CLASICOS

· LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS
· LOS CUATRO DE CORDOBA
· POR SIEMPRE TUCU
· LAS VOCES DE ORAN
· OPUS CUATRO
· CESAR ISELLA
· POLO ROMAN
· BALLET NACIONAL
· NESTOR GARNICA
· GANADOR PRE COSQUIN
·POSTALES DE PROVINCIA.                 ENTRADAS DE 200 A 440 PESOS

TERCERA LUNA- LUNES 23

· LOS TEKIS
· SERGIO GALLEGUILLO
· BRISAS DEL NORTE
·BALLET JUVENTUD PROLONGADA
· MILENA SALAMANCA
· TUCUMANOS  Lucho Hoyos/Coqui Sosa/ Topo Encinar/Lujan Quintero
· BALLET NACIONAL
· LUCRECIA RODRIGO
· GANADOR PRE COSQUIN
· POSTALES DE PROVINCIA                  ENTRADAS DE 200 A 480  PESOS

CUARTA LUNA- MARTES 24  MAGIA DEL REENCUENTRO

· ABEL PINTOS
· NAHUEL PENISSI
· CLAUDIA PIRAN
· FABRICIO RODRIGUEZ
· CEIBO
· TODOS UN CANTO DE CORDOBA. HACIA EL MUNDO (Los Guaranies,
Los 4 de Cordoba- Silvia Lallana-Angel Martin-Roman Ramonda y la Orquesta de"Pelusa"Navarra

· GANADOR PRE COSQUIN
· POSTALES DE PROVINCIA      
Entradas de 300 a 800 pesos

QUINTA LUNA-MIERCOLES25 - FESTEJOS-

· LOS ROJAS
· 100 AÑOS  CUCHI LEGIZAMON
· LA CALLEJERA
· FRANCO RAMIREZ
· LEANDRO LOVATO
· GANADOR PRE COSQUIN
· POSTALES DE PROVINCIA          
ENTRADAS 200 A 440 Pesos

SEXTA LUNA- JUEVES 26- A PURA FIESTA

• LOS CARABAJAL  5 decadas                                    
• EL CHAQUEÑO PALAVECINO

INVITADOS                                                                     · ICA NOVO
-Peteco Carabajal                                                    
-· ROXANA CARABAJAL
- Antonio Tarrago Ros                                                   · - EMILIANO ZARBINI                                                
· Orellana -Luca                                                              · .COCO GOMEZ
· Duo Coplanacu                                                             · . DUO ALLPA  
· Mario Alvarez Quiroga                                                 · . ABY GONZALEZ
· Cuti y Roberto Carabajal                                             · . HERNAN CRESP0
· Bruno Arias                                                                    · . EMILIANO MOMTI
· Juan Saavedra                                                               · . GANADOR PRE COSQUIN      
Entradas de 200 a 400 Pesos
· SERGIO GALLEGUILLO                          
POSTALES DE PROVINCIA


VIERNES  27 ENCUENTROS SÉPTIMA LUNA

• SOLEDAD
• LUCIANO PEREYRA
• LOS SACHA
• MARIO BOFFIL
• MARCELO MITRE
• FLOR CASTRO
• GANADOR PRE COSQUIN
POSTALES DE PROVINCIA   ENTRADAS 240 A 600 $


SÁBADO 28   ABRAZO DE LA TIERRA  OCTAVA LUNA
DUO COPLANACU
BRUNO ARIAS
LA BRUJA SALGUERO
RAMIRO GONZALEZ
CHE JOVEN
INTI ILLIMANI
PACHI HERRERA
DUO HUAUCKE REVELACION COSQUIN 2016
JUAN IÑAKI
CHANGO SPASIUK
GANADOR PRE COSQUIN
POSTALES DE PROVINCIA     ENTRADAS 160 A 400 $

DOMINGO 29  EMOCIONES CON HISTORIA  NOVENA LUNA
• LOS NOCHEROS festejando sus 30 años
•ANGELA IRENE 60 años con la música
•VICTOR HEREDIA 50 años de su consagración
•PETECO CARABAJAL
• RONY VARGAS CON DOÑA JOVITA
• POSTALES DE PROVINCIA
•GANADOR PRE COSQUIN
• PREMIOS A CONSAGRACIÓN Y REVELACIÓN COSQUIN 2017     ENTRADAS DE    200 A 400  $
Y TERMINANDO CON LA INTERESANTE GRILLA DEL MÁXIMO FESTIVAL NACIONAL DEL FOLCLORE COSQUIN 2017 QUE LOS ESPERA COMO SIEMPRE CON LOS BRAZOS ABIERTOS.