sábado, 21 de enero de 2017
HOY COMIENZA EL FESTIVAL MÁXIMO DE LA CANCIÓN POPULAR
Por: Walter AMADIO
SI TODO ESTA DADO PARA QUE EL ESCENARIO ATAHUALPA YUPANQUI PRENDA LAS LUCES Y PUBLICO MÚSICOS COMIENZAN ESA COMUNIÓN DE TODOS LOS AÑOS EN LA MECA DEL CANTAR FOLCLÓRICO ARGENTINO.
DESE UNA VUELTA Y VEA A LOS MEJORES ARTISTAS FOLCLÓRICOS DEL PAÍS
DIARIO ESTRELLA ESTARÁ EN EL FESTIVAL COMO TODOS LOS AÑOS.
EN SU 57º EDICION DESDE EL 21 AL 29 Y ESTA SERA LA GRILLA DE ESTE AÑO.
PRIMERA LUNA SABADO 24
APERTURA PARA BAILAR
· DINO SALUZZI
· ORELLANA LUCCA CONSAGRACION COSQUIN 2016
· LOS AMIGOS DEL GHANGO
· RALLY BARRIONUEVO
· JOSE LUIS AGUIRRE
· BALLET NACIONAL
· HORACIO BANEGAS
· LUCIANA JURY
· GANADOR PRE COSQUIN
· PUNTALES DE PROVINCIA ENTRADAS DE 160 A 320 PESOS
SEGUNDA LUNA- DOMINGO 22
NOCHE DE CLASICOS
· LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS
· LOS CUATRO DE CORDOBA
· POR SIEMPRE TUCU
· LAS VOCES DE ORAN
· OPUS CUATRO
· CESAR ISELLA
· POLO ROMAN
· BALLET NACIONAL
· NESTOR GARNICA
· GANADOR PRE COSQUIN
·POSTALES DE PROVINCIA. ENTRADAS DE 200 A 440 PESOS
TERCERA LUNA- LUNES 23
· LOS TEKIS
· SERGIO GALLEGUILLO
· BRISAS DEL NORTE
·BALLET JUVENTUD PROLONGADA
· MILENA SALAMANCA
· TUCUMANOS Lucho Hoyos/Coqui Sosa/ Topo Encinar/Lujan Quintero
· BALLET NACIONAL
· LUCRECIA RODRIGO
· GANADOR PRE COSQUIN
· POSTALES DE PROVINCIA ENTRADAS DE 200 A 480 PESOS
CUARTA LUNA- MARTES 24 MAGIA DEL REENCUENTRO
· ABEL PINTOS
· NAHUEL PENISSI
· CLAUDIA PIRAN
· FABRICIO RODRIGUEZ
· CEIBO
· TODOS UN CANTO DE CORDOBA. HACIA EL MUNDO (Los Guaranies,
Los 4 de Cordoba- Silvia Lallana-Angel Martin-Roman Ramonda y la Orquesta de"Pelusa"Navarra
· GANADOR PRE COSQUIN
· POSTALES DE PROVINCIA
Entradas de 300 a 800 pesos
QUINTA LUNA-MIERCOLES25 - FESTEJOS-
· LOS ROJAS
· 100 AÑOS CUCHI LEGIZAMON
· LA CALLEJERA
· FRANCO RAMIREZ
· LEANDRO LOVATO
· GANADOR PRE COSQUIN
· POSTALES DE PROVINCIA
ENTRADAS 200 A 440 Pesos
SEXTA LUNA- JUEVES 26- A PURA FIESTA
• LOS CARABAJAL 5 decadas
• EL CHAQUEÑO PALAVECINO
INVITADOS · ICA NOVO
-Peteco Carabajal
-· ROXANA CARABAJAL
- Antonio Tarrago Ros · - EMILIANO ZARBINI
· Orellana -Luca · .COCO GOMEZ
· Duo Coplanacu · . DUO ALLPA
· Mario Alvarez Quiroga · . ABY GONZALEZ
· Cuti y Roberto Carabajal · . HERNAN CRESP0
· Bruno Arias · . EMILIANO MOMTI
· Juan Saavedra · . GANADOR PRE COSQUIN
Entradas de 200 a 400 Pesos
· SERGIO GALLEGUILLO
POSTALES DE PROVINCIA
VIERNES 27 ENCUENTROS SÉPTIMA LUNA
• SOLEDAD
• LUCIANO PEREYRA
• LOS SACHA
• MARIO BOFFIL
• MARCELO MITRE
• FLOR CASTRO
• GANADOR PRE COSQUIN
POSTALES DE PROVINCIA ENTRADAS 240 A 600 $
SÁBADO 28 ABRAZO DE LA TIERRA OCTAVA LUNA
DUO COPLANACU
BRUNO ARIAS
LA BRUJA SALGUERO
RAMIRO GONZALEZ
CHE JOVEN
INTI ILLIMANI
PACHI HERRERA
DUO HUAUCKE REVELACION COSQUIN 2016
JUAN IÑAKI
CHANGO SPASIUK
GANADOR PRE COSQUIN
POSTALES DE PROVINCIA ENTRADAS 160 A 400 $
DOMINGO 29 EMOCIONES CON HISTORIA NOVENA LUNA
• LOS NOCHEROS festejando sus 30 años
•ANGELA IRENE 60 años con la música
•VICTOR HEREDIA 50 años de su consagración
•PETECO CARABAJAL
• RONY VARGAS CON DOÑA JOVITA
• POSTALES DE PROVINCIA
•GANADOR PRE COSQUIN
• PREMIOS A CONSAGRACIÓN Y REVELACIÓN COSQUIN 2017 ENTRADAS DE 200 A 400 $
Y TERMINANDO CON LA INTERESANTE GRILLA DEL MÁXIMO FESTIVAL NACIONAL DEL FOLCLORE COSQUIN 2017 QUE LOS ESPERA COMO SIEMPRE CON LOS BRAZOS ABIERTOS.