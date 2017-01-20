LAS 10 NOTICIAS

CIENTÍFICOS ARGENTINOS DESCUBRIERON LA CAUSA DEL ALZHEIMERUN GRUPO DE INVESTIGADORES ARGENTINOS LLEGÓ A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL INICIO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER ESTARÍA RELACIONADO CON UN DESBALANCE EN UNA PROTEÍNA RESPONSABLE DE LAS «VÍAS DE TRANSPORTE» DE LAS NEURONAS.»EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, LA ´PLACA AMILOIDE´ SE DEPOSITA DEL LADO DE AFUERA DE LAS NEURONAS Y EL OVILLO NEUROFIBRILAR, DEL LADO DE ADENTRO. PERO LA PROTEÍNA TAU NO ESTÁ PRESENTE SÓLO EN EL ALZHEIMER. POR EJEMPLO, EN LA DEMENCIA FRONTAL TAMBIÉN ESTÁ TAU, PERO SIN PLACA AMILOIDE», EXPLICÓ TOMÁS FALZONE, INVESTIGADOR ADJUNTO DEL CONICET EN EL INSTITUTO DE BIOLOGÍA CELULAR Y NEUROCIENCIA (IBCN) Y COORDINADOR DE UN EQUIPO INTERNACIONAL QUE ACABA DE PUBLICAR EN THE JOURNAL OF NEUROSCIENCE UN TRABAJO QUE DESCRIBE EL ROL DE TAU EN LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.»EN EL ALZHEIMER, ES UNO DE LOS MEJORES MARCADORES, PORQUE CORRELACIONA CON LOS DETERIOROS COGNITIVOS, PERO TAMBIÉN PARTICIPA EN LA DEMENCIA FRONTAL Y EN EL MAL DE PARKINSON», DESTACA.EL ESTUDIO MUESTRA QUE ESTOS DESÓRDENES PUEDEN SURGIR DE SUTILES ALTERACIONES EN LOS NIVELES RELATIVOS DE DOS VERSIONES DE TAU QUE EXISTEN NATURALMENTE EN EL CEREBRO.COMO TODO INDICA QUE PUEDE HABER ANOMALÍAS HASTA 25 AÑOS ANTES DE QUE SE MANIFIESTEN LOS PRIMEROS SÍNTOMAS, EL HALLAZGO REALIZADO POR FALZONE, AVALE Y COLEGAS PERMITIRÍA DISEÑAR MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO MENOS INVASIVOS Y MÁS PRECOCES PARA DETECTAR LA PROTEÍNA TAU ANÓMALA CUANDO TODAVÍA HAY NEURONAS SANAS. LA ESTRATEGIA, POR OTRO LADO, TAMBIÉN PODRÍA EMPLEARSE CON UN ENFOQUE TERAPÉUTICO: «NOSOTROS GENERAMOS EL DESBALANCE Y PODRÍAMOS RECUPERARLO SI SABEMOS PARA QUÉ LADO SE INCLINÓ -INDICA FALZONE-. SI SE PUEDE REGULAR LA SÍNTESIS DE LA PROTEÍNA PARA QUE SE MANTENGA LA PROPORCIÓN 50-50, SE PUEDE PENSAR EN UNA PLÉTORA DE PATOLOGÍAS QUE PODRÍAN CORREGIRSE.»
EL PRESIDENTE MAURICIO MACRI DESPLAZÓ EL MIERCOLES A CARLOS MELCONIAN DE LA JEFATURA DEL BANCO NACIÓN Y DESIGNÓ EN SU LUGAR A JAVIER GONZÁLEZ FRAGA. FUE UNA DECISIÓN QUE TOMÓ POR SORPRESA AL MERCADO FINANCIERO. LA MOVIDA ES LA SEGUNDA DE IMPORTANCIA EN EL EQUIPO ECONÓMICO, LUEGO DEL DESPLAZAMIENTO DE ALFONSO PRAT GAY DEL MINISTERIO DE HACIENDA. DE HECHO, EL EX MINISTRO FUE EL PRIMERO EN SALUDAR LA LLEGADA AL GOBIERNO DEL ECONOMISTA QUE HACE UNOS MESES SE QUEJÓ PÚBLICAMENTE PORQUE LOS ASALARIADOS COMPRABAN CELULARES.LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN DIFUNDIÓ A LAS 13 UN COMUNICADO DE PRENSA EN EL QUE INFORMÓ QUE «JAVIER GONZÁLEZ FRAGA ES EL NUEVO PRESIDENTE DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, EN REEMPLAZO DE CARLOS MELCONIAN» Y APUNTÓ QUE EL FLAMANTE FUNCIONARIO «ES UN ECONOMISTA DE TRAYECTORIA AMPLIA Y RECONOCIDA».EL NUEVO TITULAR DEL NACIÓN SE DESTACÓ EN 2016 CON SU POLÉMICA FRASE: «EL GOBIERNO ANTERIOR LE HIZO CREER A UN EMPLEADO MEDIO QUE SU SUELDO MEDIO SERVÍA PARA COMPRAR CELULARES, PLASMAS, AUTOS, MOTOS E IRSE AL EXTERIOR».MELCONIAN COMPITIÓ CABEZA A CABEZA EN EL RANKING DE FRASES CÍNICAS: «COMO MUCHOS ARGENTINOS, TENGO DINERO GUARDADO EN EL EXTERIOR», DIJO CUANDO LO SEÑALARON COMO TITULAR DE CUENTAS EN EL EXTRANJERO.
MAURICIO MACRI SACÓ A MELCONIAN DEL NACIÓN Y LO REEMPLAZÓ POR GONZÁLEZ FRAGA
LAS QUEJAS DE LOS VECINOS DE SAN NICOLÁS ANTE LA FALTA DE PRESENCIA DEL ESTADO EN MEDIO DE LAS INUNDACIONES TUVIERON UN AGRAVANTE: LA DENUNCIA DE QUE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD NO PERMITEN QUE LLEGUE A LA ZONA AYUDA DE PARTICULARES NI DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS.ASÍ LO HIZO SABER LA SENADORA PROVINCIAL CECILIA COMERIO A TRAVÉS DE SU CUENTA DE TWITTER. POR OTRA PARTE, LOS POBLADORES DEL LUGAR MOSTRARON FRENTE A LAS CÁMARAS DE TV SU DISCONFORMIDAD CON LAS AUTORIDADES. »ANUNCIAN OBRAS FARAONICAS Y SON MONTICULOS DE TIERRA», DIJO UN VECINO EN DIÁLOGO CON TN. »ESTABAN SABIENDO QUE EL TERRAPLÉN ESTABA DESBORDADO Y NO AVISABAN», AGREGÓ.
SAN NICOLAS: DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO NO DEJA PASAR AYUDA A LOS INUNDADOS
EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DANIEL CHAÍN, DEJÓ EL CARGO AYER, LUEGO DE VARIOS MESES EN LOS QUE SU NOMBRE ESTUVO BIEN ARRIBA EN LA LISTA DE FUNCIONARIOS CON BOLETO DE SALIDA DEL GOBIERNO NACIONAL. DESDE EL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA QUE CONDUCE ROGELIO FRIGERIO ADELANTARON QUE EL PUESTO QUEDARÁ VACANTE, EN EL MARCO DE UN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN QUE PODRÍA TERMINAR DIRECTAMENTE EN LA ELIMINACIÓN DEL ÁREA. SI BIEN EL RUMOR CIRCULÓ DURANTE GRAN PARTE DEL AÑO PASADO, LA SALIDA DE CHAÍN HABÍA TOMADO UN NUEVO IMPULSO A FIN DE DICIEMBRE, LUEGO DE LA EXPULSIÓN DE ALFONSO PRAT GAY DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS. SOBRE EL AHORA EX SECRETARIO PESABAN VARIOS RECLAMOS POR EL PARÁLISIS DE LA OBRA PÚBLICA TRAS EL CAMBIO DE GESTIÓN.
DANIEL CHAIN, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEJO EL CARGO
LA NIÑA DE 3 AÑOS FUE MORDIDA POR UNA YARARÁ CHICA (BOTHROPS DIPORUS) A LA MADRUGADA, EN SU CASA UBICADA EN EL BARRIO LA PERLA DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA, 38 KILÓMETROS AL SUR DE LA CAPITAL PROVINCIAL, INFORMA LA AGENCIA DYN.
ALTA GRACIA: UNA VÍBORA YARARÁ MORDIÓ A UNA NENA DE TRES AÑOS MIENTRAS ESTABA DURMIENDO
LA MENOR DE EDAD TUVO VÓMITOS Y TAQUICARDIA PRODUCTO DEL VENENO, POR LO QUE FUE TRASLADADA AL HOSPITAL ARTURO ILLIA DE ALTA GRACIA, DONDE SE LE APLICÓ EL ANTÍDOTO CONTRA EL VENENO DEL REPTIL.DESDE ESE CENTRO DE SALUD LA PEQUEÑA FUE DESPUÉS DERIVADA AL HOSPITAL DE NIÑOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DONDE PERMANECÍA INTERNADA.FUENTES DEL HOSPITAL MANIFESTARON QUE LA VIDA DE LA NIÑA «NO ESTÁ EN PELIGRO».EL VICEDIRECTOR DEL HOSPITAL DE ALTA GRACIA, CARLOS DELERA, AFIRMÓ, EN DECLARACIONES A LA PRENSA LOCAL, QUE LA NIÑA «INGRESÓ A LA GUARDIA CON AUMENTO DE TEMPERATURA, TAQUICARDIA, VÓMITOS Y CON LA ZONA DE LA MORDEDURA EDEMATIZADA».
EL JOVEN ENTRERRIANO DE 22 AÑOS QUE DESAPARECIÓ AL ARROJARSE A UN RÍO DE PERÚ FUE HALLADO MUERTO ESTE MIÉRCOLES, LUEGO DE OCHO DÍAS DE BÚSQUEDA.EL MUCHACHO, IDENTIFICADO COMO RODRIGO SEGOVIA, DESAPARECIÓ TRAS TIRARSE AL RÍO ARAZA PARA RESCATAR A UNA CHICA, Y FUE ARRASTRADO POR LA CORRIENTE.EL CUERPO FUE ENCONTRADO EN EL RÍO INAMBARI, AFLUENTE DEL ARAZÁ, MUY CERCANO AL SITIO DONDE SE HABÍA PERDIDO SU RASTRO, EN TANTO SE SUPO QUE EL JOVEN MURIÓ AHOGADO, SEGÚN PUBLICARON MEDIOS LOCALES.
HALLARON MUERTO AL JOVEN MOCHILERO QUE ESTABA DESAPARECIDO EN PERÚ
SEGOVIA DESAPARECIÓ EL PASADO MARTES 10 DE ENERO EN LA CIUDAD DE CUZCO, A LA ALTURA DEL PUENTE OROYA, CENTRO POBLADO DE QUINCEMIL, CUANDO SE TIRÓ AL RÍO PORQUE UNA CHICA SE HABÍA RESBALADO, A QUIEN PUDIERON RESCATAR, PERO AL MUCHACHO LO ARRASTRÓ LA CORRIENTE.
UNA NUEVA GRIETA EN LA ANTÁRTIDA OBLIGÓ A LOS CIENTÍFICOS DE LA ESTACIÓN BRITÁNICA HALLEY VI A SER EVACUADOS: EN SÓLO TRES MESES, DUPLICÓ SU TAMAÑO. ASÍ, LA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN ESTARÁ CERRADA DURANTE EL INVIERNO DEL HEMISFERIO SUR COMO «PRECAUCIÓN PRUDENTE», COMUNICÓ EL BRITISH ANTARCTIC SURVEY (BAS).
UNA ENORME GRIETA EN EL HIELO OBLIGA A DESALOJAR UNA BASE ANTÁRTICA
LA EVACUACIÓN SE PRODUJO DOS SEMANAS DESPUÉS DE LA DECISIÓN DE REUBICAR A HALLEY VI POR UNA AMENAZA MAYOR: UNA CAVIDAD, DENOMINADA SIMA 1, QUE SE ABRÍA HACIA EL SUR Y HABÍA CORTADO LAS COMUNICACIONES ENTRE LA PLATAFORMA Y EL RESTO DE LA ESTACIÓN.
LA ESTACIÓN HALLEY VI, COMPUESTA POR OCHO MÓDULOS CONSTRUIDOS SOBRE PIERNAS HIDRÁULICAS CON ESQUÍS GIGANTES, SE ENCUENTRA EN LA PLATAFORMA DE HIELO BRUNT DESDE 2012 Y FUE DISEÑADA PENSANDO EN SU POTENCIAL MOVIMIENTO. SIN EMBARGO, LA ESTACIÓN DE INVESTIGACIÓN PERMANECERÁ CERRADA DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2017 Y SUS CIENTÍFICOS DEBERÁN MUDARSE «A UN LUGAR MÁS ESTABLE».
VARIAS PERSONAS HAN FALLECIDO TRAS UNA AVALANCHA DE NIEVE QUE HA SEPULTADO EL HOTEL RIGOPIANO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FARINDOLA, EN LA REGIÓN DE ABRUZZO, EN EL CENTRO DE ITALIA, DESPUÉS DE LASERIE DE TERREMOTOS QUE SACUDIERON EL MIÉRCOLES LA NACIÓN TRANSALPINA.LAS PALABRAS DE ANTONIO CROCETTA, UNO DE LOS JEFES DEL SERVICIO DE SOCORRO, AL LLEGAR AL HOTEL HICIERON TEMERSE LO PEOR: »HAY TANTÍSIMOS MUERTOS». DE HECHO, EL ESTABLECIMIENTO QUEDÓ COMPLETAMENTE DESTRUIDO COMO CONSECUENCIA DEL ALUD E INCLUSO PARTE DE SUS INSTALACIONES SE DESPLAZARON DIEZ METROS A CAUSA DE LA FUERZA DE LA NIEVE.
VARIOS MUERTOS POR UNA AVALANCHA DE NIEVE EN UN HOTEL DE ITALIA
SE CALCULA QUE EN EL HOTEL SE ALOJABAN 20 PERSONAS, ENTRE ELLAS, DOS NIÑOS. ADEMÁS, TRABAJABAN SIETE EMPLEADOS. DE MOMENTO, SÓLO SE PUEDE CONFIRMAR LA EXISTENCIA DE DOS SUPERVIVIENTES, AMBOS ITALIANOS: GIAMPIERO PARETE Y FABIO SALZETTA, QUE SE DIO LA CASUALIDAD DE QUE EN EL INSTANTE QUE SUCEDIÓ EL ALUD SE ENCONTRABAN FUERA DEL ESTABLECIMIENTO Y SE REFUGIARON DENTRO DE UN COCHE, QUE TAMBIÉN RESULTÓ ARRASTRADO POR LA FUERZA DE LA NIEVE.A PESAR DE ELLO, AMBOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS, SEGÚN INFORMARON LOS EQUIPOS DE SOCORRO. DE HECHO, ESTAS DOS PERSONAS FUERON LAS QUE MANDARON UN MENSAJE DE AUXILIO ALERTANDO DE LA AVALANCHA.
EL PRESIDENTE DE VENEZUELA, NICOLÁS MADURO, ANUNCIÓ ESTE MIÉRCOLES QUE EL RECIÉN CREADO «PREMIO HUGO CHÁVEZ A LA PAZ Y SOBERANÍA» SE ENTREGARÁ AL PRESIDENTE DE RUSIA, VLADIMIR PUTIN.
PUTIN RECIBIRÁ «PREMIO HUGO CHÁVEZ A LA PAZ Y SOBERANÍA»
«DESDE VENEZUELA RECONOCEMOS A PUTIN COMO UN GRAN LÍDER DE PAZ, COMO UN GRAN GOBERNANTE DEL MUNDO MULTICÉNTRICO Y PLURIPOLAR. APRENDEMOS SIEMPRE MUCHÍSIMO DE ÉL», EXPRESÓ EL MANDATARIO VENEZOLANO.DURANTE UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN LA QUE PARTICIPARON MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONALES, ENTRE ELLOS RUSOS, NICOLÁS MADURO RECORDÓ QUE EN LAS 10 OCASIONES QUE SE HA ENTREVISTADO CON EL LÍDER RUSO SIEMPRE HA APRENDIDO ALGO.
«APRENDEMOS MUCHO DE ÉL», DIJO MADURO Y AGREGÓ QUE PUTIN ES UN PRESIDENTE QUE «QUISO PROFUNDAMENTE AL COMANDANTE HUGO CHÁVEZ».
EL SALIENTE PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, BARACK OBAMA, DEJARÁ CERCA DE 45 HOMBRES DETENIDOS EN LA CÁRCEL DE GUANTÁNAMO, EN CUBA, AL ABANDONAR LA CASA BLANCA EL PRÓXIMO 20 DE ENERO.
OBAMA DEJA LA CASA BLANCA SIN CUMPLIR CON LA PROMESA DE CERRAR GUANTANAMO
EN LAS PRÓXIMAS 48 HORAS, AVIONES MILITARES DE EE.UU. TRANSPORTARÁN A UN GRUPO DE DETENIDOS DESDE GUANTÁNAMO HACIA UNA NUEVA VIDA EN EL EXTRANJERO, LO CUAL PODRÍA SUCEDER POR ÚLTIMA VEZ DURANTE LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS.EL PRESIDENTE ELECTO ESTADOUNIDENSE, EL MAGNATE DONALD TRUMP, ASEGURÓ QUE ENVIARÁ NUEVOS COMPAÑEROS DE CELDA A LOS 45 DETENIDOS QUE PERMANECEN EN CAUTIVERIO EN LA PRISIÓN.»FALLAR EN LA PROMESA DE CERRAR GUANTÁNAMO ES ALGO ÉPICO», IRONIZÓ LA OBSERVADORA DE DD.HH., LAURA PITTER Y AÑADIÓ: «NO SOLAMENTE PORQUE MUCHAS VIDAS FUERON DESTRUIDAS DURANTE AÑOS DE ILEGALES E INJUSTAS DETENCIONES Y TORTURAS, SINO PORQUE OBAMA LE ABRIÓ EL CAMINO A TRUMP PARA QUE ESTE SIGA USANDO LA CÁRCEL».
LA CÁRCEL DE GUANTÁNAMO HA RETENIDO UNAS 780 PERSONAS DURANTE SUS QUINCE AÑOS DE FUNCIONAMIENTO. CUANDO OBAMA LLEGÓ A LA CASA BLANCA HABÍA UNOS 242 HOMBRES RECLUIDOS EN LA PRISIÓN, DE LOS CUALES MÁS DE 200 RESIDEN EN OTROS PAÍSES, LEJOS DE SUS HOGARES Y SON CONSIDERADOS TERRORISTAS. POR SU PARTE, OBAMA CULPÓ AL CONGRESO DE FRENAR TODOS SUS INTENTOS DE CERRAR LA CÁRCEL, UBICADA EN LA BASE NAVAL QUE EE.UU. MANTIENE EN CUBA. EL SALIENTE PRESIDENTE ARGUMENTÓ QUE LAS MAYORÍAS REPUBLICANAS DEL CONGRESO PROHIBIERON EL USO DE FONDOS FEDERALES PARA TRASLADAR PRISIONEROS DE GUANTÁNAMO.