viernes, 27 de enero de 2017
LOS MÚSICOS ROSARINOS SE UNIERON EN UN SHOW SOLIDARIO PARA LOS AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES
EL RECITAL SOLIDARIO «ROCK POR SANTA FE» SE REALIZO EL JUEVES, A PARTIR DE LAS 20, EN EL TEATRO VORTERIX (SALTA Y CAFFERATA), CON EL FIN DE RECOLECTAR DONACIONES PARA LOS INUNDADOS DE NUESTRA PROVINCIA. POR EL ESCENARIO PASARON CIELO RAZZO, LOS VÁNDALOS, VUDÚ, CHICOSVACA, PATAGONIA REVELDE, MAMITA PEYOTE, FABIÁN GALLARDO Y CRISTIAN AMADO, ENTRE OTROS ARTISTAS. LA INICIATIVA FUE IMPULSADA POR EL CENTRO DE EX SOLDADOS COMBATIENTES DE MALVINAS, LAS BANDAS Y VORTERIX ROSARIO. LA ENTRADA GRATUITA Y EL PÚBLICO COLABORO LLEVANDO PAÑALES, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, REPELENTES, AGUA MINERAL, MATERIALES DESCARTABLES, COLCHONES, ALIMENTOS NO PERECEDEROS, SÁBANAS, TOALLAS Y CALZADO EN BUEN ESTADO.