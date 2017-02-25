BINGO INTERCLUBES INFORMA:
PRIMERA JORNADA DE LA COPA BINGO INTERCLUBES DE FUTBOL
PRIMERA DIVISION
C.A.EL EXPRESO EL TREBOL 2 – A.D.E.O de CAÑADA DE GOMEZ 5
ARGENTINO DE LAS PAREJAS 0 - CLUB ATLETICO CARCARAÑA 2
LA PROXIMA FECHA, POR 3º ; 4º PUESTO Y FINAL, SE JUGARIA EL JUEVES 02 DE MARZO EN ESTADIO DE EL EXPRESO, AUNQUE EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE TRASLADE AL SABADO O4 DE MARZO, POR SOLICITUD DE ALGUNOS DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES, POR RAZONES HORARIAS. (CONFIRMAREMOS)
POR 3º Y 4º PUESTO: EL EXPRESO vs ARGENTINO A.C
FINAL: A.D.E.O vs CLUB ATLETICO CARCARAÑA