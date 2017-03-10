10 NOTICIAS

UN CAMIONERO QUISO CRUZAR UN PIQUETE Y ATROPELLÓ Y MATÓ A UN MANIFESTANTE EN SAN LORENZO
UN AFILIADO AL SINDICATO DE VIGILADORES MURIÓ AL SER EMBESTIDO POR UN CAMIONERO QUE EN UNA ACTITUD DESAPRENSIVA AVANZÓ CON SU VEHÍCULO SOBRE EL GRUPO DE PERSONAS QUE PROTESTABA EN EL CRUCE DE LAS RUTAS PROVINCIAL 10 Y NACIONAL 11, EN EL ACCESO NORTE A LA CIUDAD DE SAN LORENZO.TRAS EL DESENLACE DEL INCIDENTE, LA CGT SAN LORENZO RESOLVIÓ SUSPENDER LAS MEDIDAS DE PROTESTA EN SEÑAL DE DUELO.EL INCIDENTE SE REGISTRÓ CUANDO EL CONDUCTOR DE UN CAMIÓN TANQUE INTENTÓ ATRAVESAR EL PIQUETE QUE IMPUSO EN ESE LUGAR LA CGT SAN LORENZO Y EMBISTIÓ A UN GRUPO DE MANIFESTANTES QUE SE ENCONTRABAN EN EL LUGAR.LA VÍCTIMA FUE IDENTIFICADA COMO JONATHAN GARDINI, DE 38 AÑOS, ORIUNDO DE GRANADERO BAIGORRIA Y PERTENECÍA AL SINDICATO DE UNICO DE LA VIGILANCIA PRIVADA. Y PADRE DE CUATRO HIJOS. EL ACCIDENTE OCURRIÓ POCO DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE. EL CAMIONERO, CRISTIAN S., DE 24 AÑOS, ESTÁ DETENIDO.
ABSOLVIERON POR EL BENEFICIO DE LA DUDA A LOS ACUSADOS DE MATAR A «PÁJARO» CANTERO
LA ÚNICA CERTEZA ES QUE ALGO QUE PARECÍA UNA CERTEZA DEJÓ DE SERLO EN UN INSTANTE. EN LA JUSTICIA NADIE SABE QUIÉN MATÓ A CLAUDIO «PÁJARO» CANTERO. UN TRIBUNAL ABSOLVIÓ AYER POR EL BENEFICIO DE LA DUDA AL ACUSADO DE INSTIGAR EL ASESINATO, LUIS ORLANDO BASSI, Y A LOS DE EJECUTAR AL LÍDER DE LOS MONOS, FACUNDO MUÑOZ Y MILTON DAMARIO. EL ÚNICO QUE RECIBIÓ PENA FUE OSVALDO ZALAZAR, VINCULADO AL GRUPO POR LA TENENCIA ILEGAL DE UN ARMA, POR LO QUE LE DIERON 3 AÑOS Y 3 MESES DE CÁRCEL. NINGUNO DE LOS CUATRO QUEDARÁ LIBRE PORQUE TODOS TIENEN CUENTAS PENDIENTES POR OTROS DELITOS (VER APARTE). PERO PARA LOS TRES PRINCIPALES ACUSADOS EL VEREDICTO REPRESENTÓ UN ALIVIO EN UN OSCURO MUNDO QUE, TRAS EL CRIMEN, SE CONVIRTIÓ EN UN INFIERNO DE SANGRE Y FUEGO.
EN UNA ESPESA ATMÓSFERA EL JUEZ JULIO KESUANI, FLANQUEADO POR SUS PARES MARÍA ISABEL MAS VARELA E ISMAEL MANFRIN, LEYÓ QUE POR DECISIÓN UNÁNIME LOS IMPUTADOS QUEDABAN DESVINCULADOS DEL CRIMEN DE CLAUDIO ARIEL CANTERO. NO ERA UN FALLO INCONCEBIBLE. SÍ EL MENOS ESPERADO.
SECUESTRAN UN ARSENAL E INCAUTAN ESTUPEFACIENTES EN ROSARIO
LA DIVISIÓN JUDICIALES URII DE LA POLICÍA DE SANTA FE REALIZÓ ESTE MARTES EN ROSARIO, SIETE ALLANAMIENTOS POR AGRESIONES E INTENTO DE USURPACIÓN QUE TERMINARON CON NUEVE PERSONAS DETENIDAS, GRAN CANTIDAD DE ARMAS SECUESTRADAS, ESTUPEFACIENTES INCAUTADOS Y LA RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS QUE HABÍAN SIDO ROBADOS.»EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR UNA SERIE DE HECHOS QUE TIENEN QUE VER CON LA CIRCULACIÓN DE DIFERENTES ARMAS DE FUEGO Y AMENAZAS A VECINOS DE DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD Y USURPACIONES DE ALGUNAS CASAS, SE DAN ESTOS ALLANAMIENTOS», INDICÓ LA SUBDIRECTORA DE POLICÍA Y JEFA DE LA DIVISIÓN JUDICIALES DE LA UNIDAD REGIONAL II, SILVINA PAIT.ADEMÁS, EXPLICÓ QUE «ALGUNAS DE LAS VÍCTIMAS APORTARON NOMBRES, APELLIDOS Y ALGUNOS INDICIOS QUE, MEDIANTE TAREAS INVESTIGATIVAS ENCARGADAS A LA DIVISIÓN JUDICIALES, PERMITIERON DETERMINAR RESPONSABILIDADES».CON LAS ORDENES JUDICIALES DE ALLANAMIENTO EN MANO, LOS UNIFORMADOS SE CONSTITUYERON JUNTO A PERSONAL DEL CUERPO GUARDIA DE INFANTERÍA EN EL DOMICILIO DE CALLE ALSINA AL 5300. TRAS IRRUMPIR EN EL LUGAR, SE LOGRÓ LA DETENCIÓN DE CUATRO HOMBRES MAYORES DE EDAD Y TRES MUJERES, DE LAS CUALES UNA ES MENOR.
DESPUÉS DEL ESCÁNDALO DE DIPUTADOS PRO, NO HABRÁ MÁS INDEMNIZACIONES A VÍCTIMAS DE TERRORISMO DE ESTADO
A POCOS DÍAS DE CUMPLIRSE 41 AÑOS DESDE EL GOLPE MILITAR, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESOLVIÓ QUE LOS CIVILES YA NO PODRÁN REALIZAR DEMANDAS POR REPARACIÓN ECONÓMICA AL ESTADO POR LOS DELITOS COMETIDOS POR LA DICTADURA MILITAR. EN LA MISMA SEMANA DE DICHO ANIVERSARIO LOS LEGISLADORES DEL PRO HABÍAN DICHO QUE «LOS DERECHOS HUMANOS NO CORRESPONDEN A UN GOBIERNO O PARTIDO POLÍTICO, NI DEBEN SER UTILIZADOS PARA REALIZAR NEGOCIOS PERSONALES, SINO QUE SON TRANSVERSALES A TODOS Y SON DE TODO EL PUEBLO ARGENTINO. POR ELLO SOSTENEMOS QUE LOS DERECHOS HUMANOS NO TIENEN DUEÑO».EN TAL CONSONANCIA, LLEGARON LOS VOTOS A FAVOR DE ESTA SENTENCIA POR PARTE DE RICARDO LORENZETTI, ELENA HIGHTON DE NOLASCO Y CARLOS ROSENKRANTZ, MIENTRAS QUE FUE RECHAZADO POR HORACIO ROSATTI Y JUAN CARLOS MAQUEDA. EL FALLO SURGIÓ A RAÍZ DEL PEDIDO DE REPARACIÓN ECONÓMICA POR DAÑOS Y PERJUICIOS REALIZADO POR AMELIA VILLAMIL QUIÉN DENUNCIÓ LA DESAPARICIÓN DE SU HIJO JORGE AYASTUY Y SU NUERA MARTA ELSA BUGNONE 1977. AMELIA VILLAMIL HABÍA DENUNCIADO QUE «UN GRUPO DE PERSONAS UNIFORMADAS QUE ’PRIMA FACIE’ ACTUABA EN EJERCICIO DE ALGUNA FORMA DE AUTORIDAD PÚBLICA». SIN EMBARGO, EN PRIMERA INSTANCIA LA DEMANDA FUE RECHAZADA YA QUE AL MOMENTO DE REALIZARLA, EN 1998, YA SE ENCONTRABA PRESCRIPTA.
NUEVO DERRAME EN LA MINA VELADERO
LA MINERA CANADIENSE BARRICK GOLD ADMITIÓ ANTE EL GOBIERNO SANJUANINO QUE SUFRIÓ UN NUEVO INCIDENTE, EL CUARTO DESDE 2015, AL PRODUCIRSE LA ROTURA DE UN CAÑO, LO QUE PROVOCÓ UN DERRAME DE LÍQUIDOS, INFORMÓ ESTE MIÉRCOLES EL SUBSECRETARIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL, OSVALDO LIMA.EL FUNCIONARIO DIJO QUE ANOCHE LA COMPAÑÍA MULTINACIONAL INDICÓ QUE »SE DESCONECTÓ UN CAÑO, NO CON SOLUCIÓN CIANURADA, SINO CON MATERIAL RICO», AUNQUE NO ESPECIFICÓ A QUÉ TIPO DE DESECHO SE REFIRIÓ LA EMPRESA.LIMA INFORMÓ QUE «ANOCHE SE HICIERON LOS TRABAJOS DE CONTENCIÓN NECESARIOS» Y PUNTUALIZÓ QUE SE ESTÁN «PIDIENDO LAS IMÁGENES DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD QUE NOS DAN LA HORA DEL INCIDENTE Y QUÉ TRABAJOS SE HICIERON PARA REMEDIAR ESA SITUACIÓN».MIENTRAS SE AGUARDABA QUE EL MINISTRO DE MINERÍA, ALBERTO HENSEL, BRINDE UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN LAS PRÓXIMAS HORAS, UNA COMISIÓN DE LA POLICÍA MINERA PARTIÓ EN LA MAÑANA DE ESTE MIÉRCOLES A LA MINA VELADERO, UBICADA EN IGLESIA, 350 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE SAN JUAN, A UNA ALTURA DE ENTRE 4.000 Y 4.850 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR.
CLAUDIO «CHIQUI» TAPIA ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA AFA
CLAUDIO ‘CHIQUI’ TAPIA SE CONVIRTIÓ ESTE MIÉRCOLES EN EL NUEVO PRESIDENTE DE LA AFA EN UN ACTO ELECTORAL «CLÁSICO», TAL COMO OCURRIÓ DURANTE LOS 35 AÑOS DE MANDATO DE JULIO HUMBERTO GRONDONA, SALVO EN 1991 CUANDO LO ENFRENTÓ EL EX ÁRBITRO TEODORO NITTI, PORQUE FUE EL ÚNICO CANDIDATO QUE SE PRESENTÓ EN EL PREDIO QUE TIENE LA ENTIDAD MADRE DEL FÚTBOL ARGENTINO EN EZEIZA PARA HEREDAR EL SILLÓN DE LA CALLE VIAMONTE QUE PERMANECIÓ ESTATUTARIAMENTE VACÍO DURANTE DOS AÑOS Y OCHO MESES.
TAPIA, UN HOMBRE FUERTE DEL ASCENSO, REEMPLAZÓ A ARMANDO PÉREZ, TITULAR DE LA COMISIÓN NORMALIZADORA, QUE TAMBIÉN INTEGRARON PABLO TOVIGGINO, ACTUAL PRESIDENTE DEL CONSEJO FEDERAL DE AFA, Y DOS ABOGADOS: JAVIER MEDÍN, EX DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE BOCA JUNIORS, QUE EJERCIÓ EL CARGO DE VICEPRESIDENTE, Y CAROLINA CRISTINZIANO, ASESORA JURÍDICA DE FUTBOLISTAS Y CLUBES Y ESPOSA DEL EX DELANTERO DE ROSARIO CENTRAL GONZALO ‘PEJERREY’ BELLOSO, QUE MANEJÓ AL FÚTBOL ARGENTINO DESDE EL 18 DE JULIO DE 2016 HASTA LA FECHA.
FUERTE TEMPORAL EN COMODORO RIVADAVIA
UN FUERTE TEMPORAL DE LLUVIA SACUDIÓ ESTE MIÉRCOLES A COMODORO RIVADAVIA, EN LA PROVINCIA DE CHUBUT, Y DEJÓ CALLES ANEGADAS Y PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO ELÉCTRICO. PASADAS LAS 18.30, EL AGUA COLAPSÓ CAMINOS. LOS PRINCIPALES DAÑOS SE PRODUJERON EN EL BARRIO GENERAL MOSCONI, SEGÚN EL SITIO LOCAL EL PATAGÓNICO. EN TANTO, LA COMISARÍA QUEDÓ INUNDADA. VARIAS CALLES QUEDARON BLOQUEADAS POR AUTOS CRUZADOS Y CHOCADOS.EL MUNICIPIO COMUNICÓ DESDE LAS 17,30 LA EMERGENCIA, QUE HASTA PASADAS LAS 21 SE MANTENÍA, SEGÚN INFORMÓ A CADENA 3 EL SARGENTO GABRIEL NAVARRO, DE BOMBEROS. EL FUNCIONARIO SOSTUVO QUE LA FUERTE LLUVIA GENERÓ EL DESMORONAMIENTO DE PARTE DEL CERRO CHENQUE.
DESCUBREN EL MAYOR YACIMIENTO DE ORO DE LA HISTORIA DE CHINA
UN YACIMIENTO DE ORO CON 382,58 TONELADAS DE RESERVAS Y UN VALOR POTENCIAL DE MÁS DE 150.000 MILLONES DE YUANES (21.762 MILLONES DE DÓLARES) DESCUBRIERON EN LA PROVINCIA ORIENTAL CHINA DE SHANDONG.ESTAS RESERVAS PODRÍAN AUMENTAR HASTA LAS 550 TONELADAS A MEDIDA QUE AVANCE LA BÚSQUEDA A LO LARGO DE LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS, EXPLICÓ SHANDONG GOLD GROUP, COMPAÑÍA QUE REALIZÓ EL DESCUBRIMIENTO Y SEGUNDO PRODUCTORA DE ORO DEL PAÍS ASIÁTICO.ESTAS CANTIDADES SIGNIFICAN QUE LA MINA PODRÍA FUNCIONAR A PLENO RENDIMIENTO DURANTE 40 AÑOS.EL DEPÓSITO, QUE TIENE MÁS DE 2 KILÓMETROS DE LARGO Y ALCANZA LOS 67 METROS EN SU PARTE MÁS ANCHA, ESTÁ SITUADO EN LA REGIÓN DE LAIZHOU-ZHAOYUAN, EN LA PENÍNSULA DE JIAODONG, UNA ZONA CON CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS ESPECIALES QUE GENERARON UNA AGLOMERACIÓN DE DEPÓSITOS DE ORO.
LAS ACCIONES DE LA COMPAÑÍA EN LA BOLSA DE SHANGHAI SE DISPARARON UN 2,54 POR CIENTO, ANIMADAS POR EL ANUNCIO DEL DESCUBRIMIENTO.
LA COTIZACIÓN DEL ORO SE MANTIENE CERCA DE SUS NIVELES MÁS ELEVADOS DE UN MES, POR ENCIMA DE LA BARRERA DE LOS 1.250 DÓLARES LA ONZA. LOS ÚLTIMOS SÍNTOMAS DE DEBILIDAD DEL DÓLAR HAN REFORZADO DE NUEVO EL INTERÉS POR UNO DE LOS ACTIVOS REFUGIO POR EXCELENCIA.
AL MENOS 13 MUERTOS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN TEXAS, EE.UU.
AL MENOS 13 PERSONAS MURIERON Y OTRAS DOS RESULTARON HERIDAS EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO ENTRE UN AUTOBÚS Y UNA CAMIONETA AL OESTE DE SAN ANTONIO, EN EL CENTRO DE TEXAS, ESTADOS UNIDOS.TODAS LAS VÍCTIMAS ERAN ADULTOS MAYORES QUE ASISTÍAN A LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE NEW BRAUNFELS, TEXAS, INCLUYENDO AL CONDUCTOR.EL AUTOBÚS TRANSPORTABA A 14 ANCIANOS, MIENTRAS QUE EN LA CAMIONETA SÓLO IBA EL CONDUCTOR CUANDO LOS VEHÍCULOS SE IMPACTARON DE FRENTE ALREDEDOR DE LAS 12H30 P.M. EN LA AUTOPISTA FEDERAL 83, A LAS AFUERAS DEL PARQUE ESTATAL GARNER, AL NORTE DEL CONDADO UVALDE, DE ACUERDO CON EL SARGENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TEXAS, CONRAD HEIN, Y UN COMUNICADO DE LA IGLESIA.
EL PRESIDENTE MORALES VIAJA A CUBA PARA UNA CIRUGÍA EN LA GARGANTA
EL PRESIDENTE DE BOLIVIA, EVO MORALES, VIAJÓ LA MADRUGADA DE ESTE JUEVES A CUBA, DONDE SERÁ SOMETIDO A UNA CIRUGÍA PARA RETIRARLE UN NÓDULO DE LA GARGANTA QUE LE PROVOCA RONQUERA Y LE IMPIDE HABLAR CON NORMALIDAD.»TENEMOS MUCHA CONFIANZA EN NOSOTROS MISMOS Y EN LOS MÉDICOS PARA RECUPERAR RÁPIDAMENTE ESTE TEMA DE SALUD», DIJO MORALES EN UN BREVE ACTO DE TRANSMISIÓN DE MANDO REALIZADO EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD CENTRAL DE COCHABAMBA AL VICEPRESIDENTE ÁLVARO GARCÍA LINERA.EL PRESIDENTE INFORMÓ QUE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DURARÁ DE 10 A 15 MINUTOS Y DESPUÉS DEBERÁ CUMPLIR LAS RECOMENDACIONES MÉDICAS PARA SUPERAR ESTE PROBLEMA.