10 NOTICIAS

LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO (COAD) HABIA APROBADO EL MIÉRCOLES DE LA SEMANA PASADA EL PARO QUE SE LLEVO A CABO ESTE LUNES IMPULSADO POR CONADU HISTÓRICA.EN LA ÚLTIMA VOTACIÓN DOCENTE, ADEMÁS DE RECHAZAR LA OFERTA SALARIAL DEL 18 POR CIENTO QUE PRESENTÓ EL GOBIERNO NACIONAL Y RATIFICAR LA DEMANDA DE UN 35 POR CIENTO DE RECOMPOSICIÓN SALARIAL, LOS DOCENTES DEFINIERON POR AMPLIA MAYORÍA A FAVOR DE CONTINUAR Y PROFUNDIZAR EL PLAN DE LUCHA.
BUSCAN REGULAR EL MERCADO DE ALQUILERES EN TODO SANTA FE
BUSCAN REGULAR EL ESQUEMA DE COMISIONES Y GARANTÍAS EN EL MERCADO DE ALQUILERES EN LA PROVINCIA DE SANTA FE. EL PROYECTO, PRESENTADO POR EL TITULAR DEL BLOQUE DE DIPUTADOS SOCIALISTA, RUBÉN GALASSI, Y ACOMPAÑADO POR OTROS LEGISLADORES, APUNTA A PROTEGER AL INQUILINO. EL OBJETIVO ES EVITAR ABUSOS Y DEMOCRATIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA.LA INICIATIVA APUNTA A PONER UN TOPE A LAS COMISIONES QUE COBRAN LAS INMOBILIARIAS POR CELEBRAR LOS CONTRATOS, PLANTEA QUE ESTOS HONORARIOS SEAN COMPARTIDOS POR DUEÑOS E INQUILINOS Y REGULA LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LAS GARANTÍAS QUE DEBEN PRESENTARSE A LA HORA DE ALQUILAR. ADEMÁS, ESTABLECE QUE SEAN LOS PROPIETARIOS QUIENES PAGUEN EL IMPUESTO INMOBILIARIO.
EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA: LA NUEVA LEY FIJA COMISIONES CON UN TOPE DEL 4 POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO Y EN CASO DE RENOVACIÓN ENTRE LOS MISMOS TITULARES, 2 POR CIENTO (LA MITAD DEL PORCENTAJE ESTIPULADO PARA EL PRIMER CONTRATO). DE APROBARSE EL PROYECTO, ESTOS HONORARIOS SERÁN PAGADOS EN PARTES IGUALES POR INQUILINOS Y PROPIETARIOS.ACTUALMENTE LAS COMISIONES NO ESTÁN REGULADAS, SINO QUE QUEDAN LIBRADAS A LO QUE PACTEN LAS PARTES, LO QUE PUEDE DERIVAR EN SITUACIONES ABUSIVAS.EN TANTO, LAS GARANTÍAS QUEDAN ESTABLECIDAS EN UN MÁXIMO DE DOS INMUEBLES (GARANTÍA PROPIETARIA) O TRES CODEUDORES QUE ACREDITEN INGRESOS PERIÓDICOS (GARANTÍA VÍA RECIBOS DE SUELDO). ADEMÁS, LOS INMUEBLES QUE SE PRESENTEN COMO GARANTÍA PODRÁN ESTAR UBICADOS EN CUALQUIER LOCALIDAD DE LA PROVINCIA, NO NECESARIAMENTE DONDE ESTÁ EMPLAZADA LA PROPIEDAD A ALQUILAR. A ESTO SE SUMA LA GRATUIDAD DEL TRÁMITE DE CONSULTA DE LA SITUACIÓN DOMINIAL POR PARTE DE JUBILADOS Y CIUDADANOS QUE DESTINEN EL INMUEBLE A VIVIENDA Y CUYOS INGRESOS FAMILIARES NO SUPEREN EL SUELDO DE UN EMPLEADO DE COMERCIO.POR OTRA PARTE, EL IMPUESTO INMOBILIARIO ESTARÁ A CARGO DE LOS LOCADORES Y NO PODRÁ SER TRANSFERIDO A LOS INQUILINOS. SOBRE ESTE PUNTO, GALASSI APUNTÓ QUE «A DIFERENCIA DE LOS SERVICIOS, COMO LA LUZ O EL GAS, QUE CLARAMENTE DEBE ABONAR QUIEN UTILICE ESOS SERVICIOS, EL IMPUESTO INMOBILIARIO ES UN IMPUESTO AL PATRIMONIO Y COMO TAL LO DEBE ABONAR EL TITULAR DE ESE PATRIMONIO, O SEA EL PROPIETARIO, NUNCA EL INQUILINO».
SANTA CRUZ: CRISTINA: «EL ATAQUE FUE PLANIFICADO POR HOMBRES DE CAMBIEMOS EN LA PROVINCIA»
LA EXPRESIDENTA PUBLICÓ EN SUS REDES SOCIALES UN VIDEO DONDE EXPLICA CÓMO FUE EL ATAQUE A LA RESIDENCIA DE LA GOBERNACIÓN. LA EXPRESIDENTA QUE SE ENCONTRABA EN ESE MOMENTO EN LA CASA DE LA GOBERNADORA ALICIA KIRCHNER AFIRMÓ: «EL PRESIDENTE ES EL PRIMER Y GRAN RESPONSABLE DE QUE HAYA PAZ SOCIAL Y EDUCACIÓN»,Y AGREGÓ «ÉSTA NO ES LA ARGENTINA QUE PROMETIERON. ESTA NO ES LA ARGENTINA QUE DIJERON QUE VENÍAN A UNIR».FERNÁNDEZ DE KIRCHNER DESCRIBIÓ CÓMO TUVIERON QUE DESARMAR UN LIVING DE INGRESO A LA CASA PARA APOSTAR LOS SILLONES Y UNA MESA CONTRA LA PUERTA DE ENTRADA QUE LOS MANIFESTANTES ESTABAN INTENTANDO FORZAR, SEGÚN EXPLICÓ. »YO ME IMAGINO SI ESTO HUBIESE SUCEDIDO A CUALQUIER GOBIERNO QUE NO FUESE PERONISTA O KIRCHNERISTA O COMO QUIERAN LLAMARLO, QUE ESTO HUBIERA SUCEDIDO EN LA QUINTA DE OLIVOS, QUE HUBIERAN SALTADO, SE IMAGINAN GENTE SALTANDO POR EL CERCO DE LA QUINTA DE OLIVOS, METIDA EN LOS JARDINES Y QUERIENDO FORZAR LA PUERTA DEL CHALET PRINCIPAL. ESTARÍAMOS CON TITULARES DE INTENTO DE GOLPE DE ESTADO Y OBVIAMENTE QUE SERÍA UNA BARBARIDAD QUE HUBIESE SUCEDIDO», EXPRESÓ LA EXMANDATARIA.
JUJUY: DETUVIERON A 17 POLICÍAS ACUSADOS DE APREMIOS ILEGALES CONTRA ESTUDIANTES
UN GRUPO DE 17 EFECTIVOS POLICIALES FUERON DETENIDOS EN LAS ÚLTIMAS HORAS LUEGO DE QUE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN PENAL N° 4 LOS IMPUTARA TRAS INGRESAR A LA SEDE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY DURANTE LA MADRUGADA DEL JUEVES SANTO.EL FISCAL ALDO HERNÁN LOZANO IMPUTÓ A LOS POLICÍAS POR LOS SUPUESTOS DELITOS DE «ALLANAMIENTO ILEGAL, ABUSO DE AUTORIDAD, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR APREMIOS ILEGALES Y VEJACIONES Y PROLONGACIÓN INDEBIDA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD».LA FISCALÍA TAMBIÉN IMPUTÓ AL EXJEFE Y AL EXSUBJEFE DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA, COMISARIOS GENERALES ALDO SOLES Y NATALIO RUIZ, RESPECTIVAMENTE, POR EL DELITO DE «INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO» POR EL MISMO HECHO.LOS ESTUDIANTES APRESADOS FUERON IGNACIO GARCÍA Y EL PRESIDENTE DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DE ESA FACULTAD, JOAQUÍN QUISPE, QUIENES FUERON ALOJADOS POR VARIAS HORAS EN LA COMISARÍA PRIMERA DE SAN SALVADOR.LOS POLICÍAS DETENIDOS ESTÁN ALOJADOS EN LA UNIDAD REGIONAL N° 1, UBICADA EN EL BARRIO CAPITALINO DE CIUDAD DE NIEVA, LUEGO DE QUE LOZANO TOMARÁ DECLARACIONES TESTIMONIALES EN LOS ÚLTIMOS DÍAS Y ANALIZARÁ LA CAUSA, QUE GENERÓ UNA POLÉMICA MEDIÁTICA ENTRE VARIOS SECTORES COMO LA UNJU, EL GOBIERNO PROVINCIAL, LA FEDERACIÓN UNIVERSITARIA ARGENTINA (FUA) Y LOS GREMIOS UNIVERSITARIOS LOCAL Y NACIONAL, ENTRE OTROS.
LAS ABUELAS DE PLAZA DE MAYO RECUPERARON AL NIETO NÚMERO 122
EL HIJO DE IRIS NÉLIDA GARCÍA SOLER, NACIDO EN LA EX ESCUELA DE MECÁNICA DE LA ARMADA DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR, SEPARADO DE SU MADRE Y APROPIADO, RECUPERÓ SU IDENTIDAD Y SE CONVIRTIÓ EN EL NIETO 122 DE LA HISTORIA DE BÚSQUEDA Y LUCHA DE LAS ABUELAS DE PLAZA DE MAYO Y LOS FAMILIARES DE DESAPARECIDOS.
EL JOVEN ES HIJO DE GARCÍA SOLER, UNA JOVEN MENDOCINA, Y ENRIQUE BUSTAMANTE. SEGÚN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO INFORMA EN SU REGISTRO DE NIETOS BUSCADOS, SOLER Y BUSTAMANTE FUERON SECUESTRADOS POR PERSONAL DE LA POLICÍA FEDERAL EN ENERO DE 1977 EN LA PENSIÓN EN LA QUE VIVÍAN, EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. ERAN MILITANTES DE MONTONEROS. ELLA ESTABA EMBARAZADA DE TRES MESES. AMBOS FUERON VISTOS EN EL CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN CLUB ATLÉTICO, QUE FUNCIONÓ DENTRO DE LA ÓRBITA DE LA FEDERAL EN EL CRUCE DE PASEO COLÓN Y SAN JUAN. DURANTE EL CAUTIVERIO, EL EMBARAZO DE IRIS LLEGÓ A TÉRMINO; FUE LLEVADA A LA EX ESMA PARA DAR A LUZ. PARIÓ UN VARÓN Y FUE SEPARADA DE ÉL. EL BEBÉ FUE UNO DE LOS 400 NIÑOS Y NIÑAS APROPIADOS DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA Y BUSCADOS POR ABUELAS DE PLAZA DE MAYO HASTA HACE ALGUNOS DÍAS. ELLA, AL IGUAL QUE ENRIQUE, PERMANECEN DESAPARECIDOS.
APARECIÓ SANO Y SALVO LUCIANO BARBEITO, EL JOVEN QUE ERA BUSCADO EN BUENOS AIRES
LUCIANO BARBEITO, EL JOVEN DEL PARTIDO BONAERENSE DE SAN MARTÍN QUE ESTABA DESAPARECIDO DESDE EL 1 DE ESTE MES, APARECIÓ HOY SANO Y SALVO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, CONFIRMÓ LA FAMILIA. BARBEITO FUE ENCONTRADO E IDENTIFICADO POR PERSONAL DE LA COMISARÍA 38 DE LA POLICÍA FEDERAL EN EL CRUCE DE LA AVENIDA BONORINO Y PRIMERA JUNTA, EN EL BARRIO DE FLORES.
«ESTABA DANDO VUELTAS CUANDO UNOS OFICIALES LO PARARON EN UN PROCEDIMIENTO DE RUTINA Y LE PIDIERON EL DOCUMENTO; AL VER QUE ERA LUCIANO, LO LLEVARON A LA COMISARÍA», COMENTÓ SU HERMANO PABLO Y CONFIRMÓ QUE EL PADRE FUE A BUSCARLO A LA DEPENDENCIA POLICIAL PORTEÑA PARA REALIZAR LA NOTIFICACIÓN JUDICIAL DE SU PARADERO EN LA COMISARÍA 5 DE BILLINGHURST A PEDIDO DE LA FISCALÍA NÚMERO 2 DE SAN MARTÍN. «YO LO NOTÉ BIEN», AGREGÓ EL HERMANO, MINUTOS DESPUÉS DE HABER HABLADO POR TELÉFONO CON LUCIANO Y CONFESÓ QUE NO LOGRABAN ENTENDER «POR QUÉ NO SE HABÍA COMUNICADO ANTES CON NOSOTROS». LO ÚLTIMO QUE SE HABÍA SABIDO DE LUCIANO, DE 25 AÑOS, ES QUE HABÍA MANTENIDO CONTACTO EL JUEVES ÚLTIMO CON SU EX SUEGRA PARA AVISARLE QUE «ESTABA BIEN».
GOLPE MILLONARIO EN CIUDAD DEL ESTE
CON GRANADAS Y FUSILES, AL MENOS 30 DELINCUENTES ASALTARON LA SEDE QUE LA EMPRESA PROSEGUR TIENE EN CIUDAD DEL ESTE Y SE LLEVARON -SEGÚN LAS PRIMERAS VERSIONES- UN BOTÍN DE 40 MILLONES DE DÓLARES.EL VIOLENTO ASALTO COMANDO EMPEZÓ CERCA DE LAS 00.30 DE ESTE LUNES. DURANTE EL ENFRENTAMIENTO ENTRE LA POLICÍA Y LOS DELINCUENTES, MURIÓ UN EFECTIVO DEL GRUPO TÁCTICO DE OPERACIONES (GEO), QUE FUE IDENTIFICADO COMO SABINO RAMÓN BENÍTEZ.AL MENOS 15 AUTOS SE INCENDIARON EN LA CIUDAD PARAGUAYA PARA DISTRAER A LOS EFECTIVOS.SEGÚN EL DIARIO ABC COLOR, SE CREE QUE LOS DELINCUENTES SON BRASILEÑOS. TRAS EL ATAQUE A LA EMPRESA, EL ENFRENTAMIENTO SE TRASLADÓ LUEGO FRENTE A LA JEFATURA DE POLICÍA.JUAN FERNÁNDEZ, JEFE DE POLICÍA DE ALTO PARANÁ, DIJO QUE SE ESTÁ HACIENDO UN RASTRILLAJE EN LA ZONA. «ESTAMOS LEVANTANDO EVIDENCIAS. APROXIMADAMENTE CUATRO BOMBAS SE ENCONTRARON ALREDEDOR DE PROSEGUR, ESTAMOS BUSCANDO MÁS. CREO QUE CUANDO ENTREMOS TENEMOS QUE ESTAR PENDIENTES DEL ARQUEO DE LA GENTE DE PROSEGUR, EN UNO O DOS DÍAS TENDREMOS EL MONTO QUE SE ROBÓ», DIJO EL COMISARIO RICHARD VERA, JEFE DE HOMICIDIOS DE LA POLICÍA DE CIUDAD DEL ESTE.
FRANCIA TENDRÁ SEGUNDA VUELTA ENTRE LOS LIBERALES Y LA ULTRADERECHA
EL LIBERAL EMMANUEL MACRON SE IMPUSO EN LA PRIMERA VUELTA DE LAS ELECCIONESPRESIDENCIALES DE FRANCIA, Y DISPUTARÁ EL BALOTAJE DEL 7 DE MAYO CON LA ULTRADERECHISTA MARINE LE PEN, QUIEN QUEDÓ EN SEGUNDO LUGAR, CON LO QUE EL PAÍS EUROPEO VIVIRÁ UN DUELO INÉDITO SIN LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTIDOS TRADICIONALES DE DERECHA E IZQUIERDA QUE DOMINARON EL PANORAMA POLÍTICO EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS.
COLOMBIA Y PARAGUAY ESTRECHARÁN LAZOS EN VISITA DE SANTOS
LOS GOBIERNOS DE COLOMBIA Y PARAGUAY ESTRECHARÁN SUS VÍNCULOS EN DIVERSAS MATERIAS, COMO PARTE DE SU FRUCTÍFERA RELACIÓN BILATERAL, EXPRESÓ ESTE DOMINGO EL PRESIDENTE COLOMBIANO JUAN MANUEL SANTOS A SU LLEGADA A TERRITORIO PARAGUAYO.
«HE VENIDO CON MI DELEGACIÓN EN UNA VISITA OFICIAL PARA ESTRECHAR AÚN MÁS LOS EXCELENTES LAZOS QUE TENEMOS PARAGUAY Y COLOMBIA EN TODOS LOS FRENTES», DECLARÓ SANTOS A SU LLEGADA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI DE ASUNCIÓN
EN SU MENSAJE EL JEFE DE ESTADO DETALLÓ QUE REFORZARÁN SUS VÍNCULOS EN MATERIA POLÍTICA, ECONÓMICA, COMERCIAL Y DE SEGURIDAD, EN «UNA VISITA CORTA PERO SUSTANCIOSA».
COREA DEL NORTE AMENAZA CON HUNDIR PORTAAVIONES ESTADOUNIDENSE
COREA DEL NORTE ALERTÓ ESTE DOMINGO A ESTADOS UNIDOS SOBRE SU PODER MILITAR Y ANUNCIÓ SU DISPOSICIÓN DE HUNDIR EL PORTAAVIONES ESTADOUNIDENSE CARL VINSON, INFORMÓ EL DIARIO OFICIAL RODONG SINMUN.EL DIARIO PUBLICÓ UN COMENTARIO DEL GOBERNANTE DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES NORCOREANOS, EL CUAL SEÑALA QUE «LAS FUERZAS REVOLUCIONARIAS ESTÁN PREPARADAS PARA HUNDIR CON UN SOLO GOLPE A UN PORTAAVIONES ESTADOUNIDENSE DE PROPULSIÓN NUCLEAR DE UN SOLO GOLPE». EL ARTÍCULO AGREGA QUE UN ATAQUE CONTRA EL «ENORME ANIMAL», HACIENDO REFERENCIA AL PORTAAVIONES, SERÍA UN EJEMPLO QUE MOSTRARÍA LA FUERZA Y PODERÍO DEL EJÉRCITO NORCOREANO.