SIGUE COSQUIN
POR WALTER AMADIO
LOS TEKIS EN EL LUNES DE CARNAVAL EN UN IMPRESIONANTE ASPECTO TÉCNICO ABRIÓ LA FIESTA CARNAVALESCA HACIENDO VIBRAR AL PUBLICO DE TODO EL PAÍS MAS EL CIERRE DE SERGIO GALLEGUILLO EN UNA PLAZA LLENA DE FIESTA CARNAVALESCA Y UNA ALUSIÓN A LOS PUEBLOS DE JUJUY QUE HAN SUFRIDO EL ALUD DEJANDO UN ENORME DESASTRE.
DÍA MARTES SE PRESENTA ABEL PINTOS YA SUS FANS HAN TOMADO LA CALLE PARA ESCUCHAR A ESTE EXITOSO MÚSICO, TAMBIÉN ESTARÁ FABRICIO RODRIGUEZ ACOMPAÑADO DE FRANCO MASSIGNANI EN VIOLÍN ESTE CAÑADENSE QUE HA TRABAJADO MUCHÍSIMO ESTARÁN EN EL ESCENARIO MAYOR.
LOS 4 DE CÓRDOBA SE HARÁN PRESENTE, EL GRUPO CEIBO, CLAUDIA PIRAN SEGUIRÁN DESPARRAMANDO EL CANTO FOLCLÓRICO DEL PAÍS.
EL MIÉRCOLES CIERRA EL LELE LOVATO ESE EXIMIO VIOLINISTA ROSARINO QUE DELEITA CON SUS ACORDES EL ESCENARIO COSCOINO, ESTARÁN LOS ROJAS, HOMENAJE 100 AÑOS DEL CUCHI LEGUIZAMON, FACUNDO TORO, GANADORES DEL PRE COSQUIN Y EL GRAN BALLET CARMIN COMO TODAS LAS NOCHES ASI SI ANDA POR LAS SIERRAS ACÉRQUESE AL GRAN FESTIVAL DEL PAÍS.