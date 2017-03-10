10 NOTICIAS

EL GOBIERNO NACIONAL AUTORIZÓ A GOL A REALIZAR VUELOS ENTRE ROSARIO Y PORTO ALEGRE
APOYADA EN UNA RESOLUCIÓN QUE TOMÓ LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), LA AEROLÍNEA GOL YA ESTÁ AUTORIZADA A INCORPORAR UN NUEVO SERVICIO PARA UNIR LA CIUDAD DE ROSARIO CON PORTO ALEGRE. DE LA MISMA MANERA, EL GOBIERNO NACIONAL ACEPTÓ QUE ESTA EMPRESA CONECTE CON AERONAVES DE GRAN PORTE, PARA TRASLADAR PASAJEROS Y CARGA, LOS AEROPUERTOS DE EZEIZA Y CÓRDOBA.
FUE HACKEADA LA WEB DEL DIARIO EL LITORAL DE SANTA FE
LA WEB ELLITORAL.COM VIVIÓ UN HACKEO EL MARTES PASADAS LAS 10.30. EL MENSAJE PRETENDE SILENCIAR AL MEDIO EN ALGUNAS INFORMACIONES Y DESLIZA UNA AMENAZA PARA LA FISCAL LUCILA NUZZO INTEGRANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN.PASADOS UNOS MINUTOS DE LAS 10 DE LA MAÑANA, LA PÁGINA WEB DE EL LITORAL FUE HACKEADA Y, EN UNA PANTALLA, PODÍA LEERSE EL SIGUIENTE MENSAJE: “DIARIO EL LITORAL. ESTOS ÚLTIMOS 2 MESES HAN ESTADO PUBLICANDO NOTICIAS QUE ME MOLESTAN BASTANTE. SE METIERON CON ASUNTOS EN LOS QUE NO TENÍAN QUE METERSE, POR LO TANTO A PARTIR DE HOY ESTE DIARIO VA A PUBLICAR NOTICIAS QUE NO INVOLUCREN A PERSONAS QUE ME IMPORTAN. SUS SERVIDORES FUERON HACKEADOS Y VARIAS COMPUTADORAS DE SUS REDACTORES SATISFACTORIAMENTE HAN SIDO INFECTADAS. MI OBJETIVO ES OBSERVAR QUE HAGAN LAS COSAS POR EL CAMINO CORRECTO, OSEA, NO PUBLICAR CUALQUIER ESTUPIDES Y DIFAMAR A UNA PERSONA SIN MEDIR LAS CONSECUENCIAS. Y LA FISCAL NUZZO DEBERÁ PENSAR DOS VECES LAS PELOTUDECES QUE DICE”. EL GOBERNADOR MIGUEL LIFSCHITZ PARTICIPABA DE UN ACTO EN LA CASA GRIS, UNOS POCOS MINUTOS DESPUÉS DE QUE SE PRODUJERA EL ATAQUE CIBERNÉTICO CONTRA EL LITORAL.COM.CONSULTADO POR LA PRENSA, DIJO: “REPUDIAMOS CUALQUIER INTERFERENCIA A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, A LA LIBERTAD DE PRENSA Y A LA ACTIVIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE LOS PERIODISTAS. ES PARTE DE NUESTRAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y TODOS LOS NIVELES DEL ESTADO TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE VELAR PARA QUE SE CUMPLAN”.
PRESENTAN RECURSO DE AMPARO PARA QUE NO CIERRE UNA PLANTA DE SANCOR
EL RECURSO FUE PRESENTADO ANTE EL JUZGADO DE PAZ DE TRENQUE LAUQUEN, CON EL PATROCINIO DEL ABOGADO Y DIPUTADO GILBERTO ALEGRE (FR), INTENDENTE DEL PARTIDO DE GENERAL VILLEGAS DESDE 1995 HASTA 2015.LOS TRABAJADORES PIDEN QUE SE OBLIGUE A LA FIRMA A "NO INTERRUMPIR LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES EN DICHO ESTABLECIMIENTO Y A MANTENER LA PLANTA OPERATIVA EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE LA ACTUALIDAD, HASTA TANTO SANCOR JUSTIFIQUE EN AUDIENCIA PÚBLICA A REALIZARSE EN LA COMUNIDAD ALUDIDA QUE LOS EXTREMOS AQUÍ DENUNCIADOS NO SON CIERTO".
SANTA FE PARITARIA DOCENTE “NO NOS VAMOS CONFORMES”
SE REALIZÓ ESTE LUNES UN NUEVO ENCUENTRO DE LA PARITARIA DOCENTE EN EL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA, EN LA CIUDAD DE SANTA FE. ALLÍ, EL GOBIERNO REALIZÓ A LOS GREMIOS DOCENTES UN NUEVO OFRECIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL, SIMILAR AL REALIZADO A LOS SINDICATOS ESTATALES (OFERTA ACEPTADA POR ATE Y UPCN) Y A LOS MUNICIPALES (QUE HOY PASARON A UN CUARTO INTERMEDIO), ES DECIR, UN 25 POR CIENTO DE AUMENTO A PAGAR EN TRES TRAMOS (4 POR CIENTO RETROACTIVO A FEBRERO, Y UN 13 POR CIENTO EN MARZO, MÁS UN 8 POR CIENTO EN JULIO), CON UNA CLÁUSULA GATILLO QUE SE ACTIVARÁ AUTOMÁTICAMENTE EN CASO QUE LA INFLACIÓN, MEDIDA POR EL INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, SUPERE EL INCREMENTO SALARIAL OTORGADO.AL SALIR DE LA REUNIÓN, LA TITULAR DE AMSAFE MANIFESTÓ QUE “NO NOS RETIRAMOS CONFORMES”, AUNQUE NO RECHAZÓ LA OFERTA, SINO QUE INFORMÓ QUE LA MISMA SERÁ TRANSMITIDA A LOS DOCENTES QUIENES EL DÍA 31 DE MARZO VOTARÁN EN ASAMBLEAS EN TODA LA PROVINCIA POR LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA MISMA.
CINCO BRASILEÑOS PRÓFUGOS POR EL CRIMEN DE UN TURISTA ARGENTINO EN UN BAR DE RÍO DE JANEIRO
EL TURISTA ARGENTINO MATÍAS SEBASTIÁN CARENA FUE ASESINADO A GOLPES "EN FORMA COBARDE" POR UN GRUPO DE CINCO BRASILEÑOS QUE ESTÁN PRÓFUGOS, A LA SALIDA DE UN BAR DEL BARRIO DE IPANEMA EN EL QUE DISCUTIERON POR UNA CAIPIRINHA EL DOMINGO A LA MADRUGADA, DIJO AYER A LA PRENSA EL COMISARIO FABIO CARDOSO, DE LA DIVISIÓN DE HOMICIDIOS DE LA POLICÍA CIVIL (INVESTIGACIONES) DE RÍO DE JANEIRO.
SEGÚN EL JEFE POLICIAL, UN TESTIGO INDICÓ QUE LA DISCUSIÓN QUE ORIGINÓ UNA PELEA EN LA CALLE Y CAUSÓ LA MUERTE A GOLPES DE CARENA A METROS DEL BAR-DISCOTECA BARZIN, EN IPANEMA, ESTUVO ORIGINADA EN TORNO A UNA CAIPIRINHA.EL EPISODIO COMENZÓ CUANDO CARENA, DE 28 AÑOS, Y SUS DOS AMIGOS DISCUTIERON CON EL CAJERO DEL BAR PORQUE APARENTEMENTE LES HABÍAN INCLUIDO EN LA CUENTA UNA CAIPIRINHA QUE ELLOS NO HABÍAN TOMADO.
EN UNA ESCUELA DE LA BOCA SE MOSTRÓ UN VIDEO QUE REIVINDICA A LOS REPRESORES.
LA ESCUELA CARLOS DELLA PENNA FUE PROTAGONISTA DE UN HECHO ESCANDALOSO. EL COLEGIO, UBICADO EN LA BOCA, DURANTE EL ACTO POR EL DÍA DE LA MEMORIA, SE MOSTRÓ UN VIDEO ANÓNIMO QUE HACE UNA REIVINDICACIÓN DE LA TEORÍA DE LOS DOS DEMONIOS, HABLANDO DE UNA “GUERRA” OCURRIDA EN ESE PERÍODO.EN EL VIDEO EN CUESTIÓN SE REIVINDICA COMO “HÉROES” A LOS GENOCIDAS. EL MISMO SE ENCUENTRA EN CIRCULACIÓN POR LAS REDES SOCIALES DESDE HACE YA MÁS DE DOS MESES. SEGÚN PROCLAMA, BUSCA MOSTRAR UNA “HISTORIA COMPLETA” DE LO OCURRIDO.EL VIDEO SOSTIENE QUE LOS GENOCIDAS “ACCIONARON REPELIENDO Y ANIQUILANDO A QUIENES SEMBRARON EL TERROR” Y LOS REIVINDICA COMO “HÉROES”, QUE HOY ESTÁN PRESOS “POR EL GRAN NEGOCIO DE LOS KIRCHNER”.LOS PADRES DE LOS ALUMNOS SE AUTOCONVOCARON PARA REPUDIAR LA ACTIVIDAD. EN DIÁLOGO CON LOS MEDIOS, ANUNCIARON UN ABRAZO AL COLEGIO PARA ESTE MARTES AL MEDIODÍA.
SI EL GOBIERNO NO REABRE LA PARITARIA NACIONAL, DOCENTES PODRÍAN RECURRIR A LA JUSTICIA
CONTINÚA EL CONFLICTO DOCENTE EN 18 PROVINCIAS, Y MIENTRAS EL GOBIERNO SE NIEGA A REABRIR LA PARITARIA NACIONAL Y PIENSA EN UN TECHO DE ENTRE EL 17 Y EL 18 POR CIENTO, LOS GREMIOS EVALÚAN RECURRIR A LA JUSTICA. “HAY JURISDICCIONES QUE ESTÁN CERRANDO ACUERDOS, PERO SON INFERIORES A LOS QUE PRETENDEMOS; HAY MESAS DE DIÁLOGOS, PERO A NIVEL NACIONAL HAY INCUMPLIMIENTOS DE LEYES”, EXPLICÓ EL TITULAR DE UTE-CTERA, EDUARDO LÓPEZ, EN DIÁLOGO CON ÁMBITO.COM, QUIEN AVISÓ: "NO DESCARTAMOS RECURRIR A LA JUSTICIA SI EL GOBIERNO NO CONVOCA A LA PARITARIA NACIONAL".DE TODOS MODOS, EL SINDICALISTA ADVIRTIÓ QUE UNA PRESENTACIÓN JUDICIAL NO ES EL ÚNICO CAMINO ANTE LA NEGATIVA DEL MACRISMO, YA QUE CONSIDERÓ: “TENEMOS OTRAS TÁCTICAS PORQUE EL DEVENIR DE LA JUSTICIA ES BASTANTE ALEATORIO”. “EL MINISTRO DE EDUCACIÓN ESTEBAN BULLRICH BRILLA POR SU AUSENCIA", DISPARÓ LÓPEZ, AUNQUE LUEGO DEJÓ LA PUERTA ABIERTA PARA UNA POSIBLE NEGOCIACIÓN, Y AFIRMÓ: "SI MAÑANA NOS LLAMAN, VAMOS; QUIZÁS NOS OFRECEN UNA PROPUESTA QUE NO NOS GUSTA, PERO NI PROPUESTA HAY".
DICTAN LA FALTA DE MÉRITO PARA PARRILLI EN LA CAUSA POR ENCUBRIMIENTO A PÉREZ CORRADI
LA CÁMARA FEDERAL PORTEÑA REVOCÓ EL PROCESAMIENTO DEL EX TITULAR DE LA AFI, OSCAR PARRILLI Y LE DICTÓ LA FALTA DE MÉRITO EN LA CAUSA POR EL SUPUESTO ENCUBRIMIENTO DEL PRESUNTO NARCOTRAFICANTE IBAR PÉREZ CORRADI. ADEMÁS CONFIRMÓ AL JUEZ DEL CASO ARIEL LIJO Y RATIFICÓ LA VALIDEZ DE LAS ESCUCHAS DE LA CAUSA, AUNQUE RECHAZÓ UN PLANTEO DEL FISCAL GUILLERMO MARIJUÁN QUE HABÍA PEDIDO PRISIÓN PARA EL EX FUNCIONARIO DEL GOBIERNO DE CRISTINA KIRCHNER.ADEMÁS DE LA FALTA DE MÉRITO LA SALA II DE LA CÁMARA ORDENÓ PROFUNDIZAR LA INVESTIGACIÓN. EL TRIBUNAL DESESTIMÓ UN PLANTEO DE NULIDAD DE LO ACTUADO Y DE INVALIDEZ DE LAS ESCUCHAS TELEFÓNICAS.
LA LISTA DE ARMAMENTO QUE SE PIDIÓ A ESTADOS UNIDOS
CON UN PUEBLO CONVULSIONADO POR LA PÉRDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO, INFLACIÓN Y TARIFAZOS, EL GOBIERNO DE MAURICIO MACRI SOLICITÓ A LOS ESTADOS UNIDOS UN EXTENSO LISTADO DE EQUIPAMIENTO MILITAR PARA ADQUIRIR CON EL FIN DE "COMBATIR EL TERRORISMO".
SEGÚN FIGURA EN LOS DOCUMENTOS DIFUNDIÓ EL DESTAPE, EL PROGRAMA DE ROBERTO NAVARRO EN C5N, FIGURAN PODEROSOS AVIONES DE CAZA, TANQUES DE GUERRA, MISILES DE MEDIANO Y LARGO ALCANCE Y HELICÓPTEROS SIMILARES A LOS UTILIZADOS EN LA GUERRA DE MALVINAS, POR UN COSTO TOTAL QUE SUPERA LARGAMENTE LOS 2 MIL MILLONES DE DÓLARES QUE PROYECTA DESEMBOLSAR LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL EN LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS.LA LISTA FUE CONFECCIONADA A MEDIADOS DE 2016, Y FUE ENVIADA AL CONGRESO NORTEAMERICANO PARA SU APROBACIÓN, A TRAVÉS DE UNA NOTA DIRIGIDA AL CONGRESISTA PETER VISCLOSKY, EL EMBAJADOR MARTÍN LOUSTEAU ADJUNTÓ EL LISTADO DE EQUIPAMIENTO EN MATERIA MILITAR SOLICITADA POR EL PAÍS PARA "COMBATIR EL TERRORISMO" CITANDO COMO REFERENCIA UNA REUNIÓN QUE MANTUVO CON LOS DIPUTADOS EDUARDO AMADEO Y LUCIANO LASPINA, DE CAMBIEMOS, INFORMARON EN EL SITIO WEB DE NOMBRE HOMÓNIMO AL DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN. EL EJÉRCITO ARGENTINO SOLICITA, 12 HELICÓPTEROS DE ATAQUE COBRA AH1; 10 HELICÓPTEROS MODELO CHINOOK; 16 BLACK HAWK UH60, 26 HELICÓPTEROS BELL 412, LO QUE REPRESENTARÍA UN TOTAL DE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES. ADEMÁS, 182 TANQUETAS DE GUERRA TIPO STRYKER, MODELOS M1128, M1130, M1132, M1134 Y M1139, LAS MISMAS ESTÁN EQUIPADAS CON AMETRALLADORAS CALIBRE 50, LANZADORAS DE GRANADAS Y CAÑONES DE 105 MILÍMETROS; LANZAMISILES JAVELIN (SE PIDIERON 80).LA FUERZA AÉREA 24 AVIONES DE CAZA TEXAN T6, DE LOS CUALES YA SE COMPRARON UNOS 12 SEGÚN SE ANUNCIÓ OFICIALMENTE HACE TAN SÓLO UN MES. EL COSTO TOTAL DE ESTAS AERONAVES SUPERARÍA LOS 280 MILLONES DE DÓLARES. ADEMÁS, 12 AVIONES DE CAZA F-16 FIGHTINGFALCON, EL COSTO TOTAL DE LA COMPRA RONDARÍA LA EXORBITANTE SUMA DE 250 MILLONES DE DÓLARES. LA MARINA TAMBIÉN REALIZÓ SU PROPIO LISTADO DE "NECESIDADES", Y REQUIRIÓ, ENTRE OTRAS COSAS, UNOS 2 AVIONES ORION, EL COSTO DE AMBOS RONDARÍA LOS 70 MILLONES DE DÓLARES. ADEMÁS, 24 VEHÍCULOS BLINDADOS ANFIBIOS MODELO AAVR7A1, EL VALOR DE LA COMPRA RONDARÍA LOS 60 MILLONES DE DÓLARES.
ROBAN EN ALEMANIA UNA MONEDA DE ORO VALUADA EN CUATRO MILLONES DE DÓLARES
UNA BANDA DE LADRONES SUSTRAJERON EN LA MADRUGADA DEL MARTES DEL BODE-MUSEUM DE LA ISLA DE LOS MUSEOS DE LA CIUDAD ALEMANA DE BERLÍN UNA DE LAS MAYORES MONEDAS DE ORO DEL MUNDO, SEGÚN CONFIRMÓ LA POLICÍA.SE TRATA DE UNA MONEDA DE ORO DE UN MILLÓN DE DÓLARES CANADIENSES (CERCA DE 700 MIL EUROS). DE ACUERDO CON EL PRECIO ACTUAL DEL METAL, UNA MONEDA DE ESTE PESO DE ORO PURO TENDRÍA UN VALOR DE CERCA DE 3,74 MILLONES DE EUROS (4,1 MILLONES DE DÓLARES).LA "BIG MAPLE LEAF", ACUÑADA POR LA ROYAL CANADIAN MINT EN 2007, PESA 100 KILOS, TIENE UN DIÁMETRO DE 53 CENTÍMETROS Y TRES CENTÍMETROS DE ESPESOR. EN UNA CARA MUESTRA LA IMAGEN DE LA REINA ISABEL II Y EN EL REVERSO SE PUEDEN VER TRES HOJAS DE ARCE, SÍMBOLO DE CANADÁ.SEGÚN LAS PRIMERAS INVESTIGACIONES DE LA POLICÍA, LOS LADRONES ENTRARON AL PARECER POR UNA VENTANA DEL MUSEO QUE DA DIRECTAMENTE A LAS VÍAS DEL TREN Y, CON AYUDA DE UNA ESCALERA, ACCEDIERON AL INTERIOR DEL EDIFICIO.