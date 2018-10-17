CORREO DE LOS LECTORES.

SIMPLEMENTE UN COMENTARIO:
A DIARIO VEO UN TEMA QUE ME PARECE INJUSTO O POR LO MENOS EQUIVOCADO, ME REFIERO AL “HOMENAJE” QUE LE HICIERON A WALTER GASPARETTI, (PERIODISTA LOCAL) VEO QUE SE SIENTAN SOBRE LA PLACA, ADEMÁS DE LOS PERROS DEJAN SUS “REGALOS” LÍQUIDOS O SÓLIDOS, Y SI A ESO LE SUMAMOS QUE LEER ESA PLACA ES MÁS QUE INCOMODO POR NO DECIR IMPOSIBLE, COMO ASÍ MISMO PARA MÍ NO ES EL LUGAR INDICADO YA QUE EN FRENTE HAY UN LUGAR EN EL PASEO QUE LLEGA HASTA LAVALLE, LA PLACITA EN FRENTE, ETC., TAL COMO SE HIZO CON UN GRAN SERVIDOR PÚBLICO, VICTOR MARAVINI QUE TIENE UNA PLACA SIMILAR PERO COLOCADA A 1,20 DE ALTO, PEDESTAL LÓGICO PARA UN RECORDATORIO, POR ESO MI SORPRESA: ¿POR QUÉ NO PUSIERON 20 LADRILLOS MÁS? QUIERO CREER QUE FUE UN ERROR YA QUE LA VOLUNTAD ESTUVO. ES MÁS, HAY OTRO LUGAR QUE PODRÍA AGLUTINAR A HOMENAJES, LOS JARDINES DEL MUSEO DETRÁS DE LAS REJAS CON VISTA HACIA LA VEREDA (QUE NO DEPENDA DEL HORARIO DEL MUSEO) O LUGARES ALEDAÑOS, YA QUE A MI MODESTA OPINIÓN FALTAN ALGUNAS PLACAS, POR EJEMPLO, A CALOR FAUL, DAVID CASTELLAN, Y MUCHOS OTROS, DE GRANDES PERSONAJES DE LA CIUDAD QUE NO ESTÁN RECONOCIDOS MERECIDAMENTE.
¿PODEMOS CORREGIRLO?
¡MUCHAS GRACIAS!
HUGO BONFIGLI